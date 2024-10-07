Vivo X200 Pro Mini kompakt tasarımı ile kanlı canlı bir videoda görüldü

Vivo başkan yardımcısı Jia Jindong, şirketin X serisine yeni eklenecek ve kompakt tasarımı ile öne çıkacak güçlü bir cihaz olan Vivo X200 Pro Mini modelinin çok yakında piyasaya çıkacağını doğruladı. Merakla beklenen akıllı telefonun bu ay içinde gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğinde duyurulacağı açıklandı.

Vivo’nun yeni kompakt tasarımlı telefon modeli için heyecan dolu geri sayım başlarken, cihazla alakalı yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Serideki diğer modellere göre daha küçük ve zarif bir tasarıma ev sahipliği yapacak model ilk kez kanlı canlı bir şekilde görüntülendi. Piyasada şimdiden büyük bir beklenti yaratan model etkileyici görünümüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Vivo X200 Pro Mini tasarımı nasıl olacak?

Gizmochina’nın haberine göre Weibo’da uygulamalı bir videoda gösterilen Vivo X200 Pro Mini modelinin göz alıcı tasarımı beğeni topladı. Beyaz model parlak cam kaplamaya sahipken Pembe, Titanyum Yeşili ve Siyah dahil diğer renkler mat kaplamaya sahip olacak. Mat çerçeve ve düz kenarlı düz ekran da güncel trendleri takip ederek dikkat çekecek birinci sınıf bir görünüm sunacak.

Fakat merakla beklenen Vivo X200 Pro Mini’yi ilginç bir cihaz yapan unsur yalnızca tasarım değil. Heyecan uyandıran telefon, iPhone 16 Pro Max’in 4.685 mAh’lik pil kapasitesini aşan ve daha kompakt bir gövdede daha uzun ömür sağlayan 5.500 mAh pil ile karşımıza çıkacak. Cihaz küçük boyutuna ve büyük kamera modülüne rağmen ergonomik açıdan umut verici görünüyor.

Gelişmiş bir mobil fotoğrafçılık deneyimi ortaya koyacak Vivo X200 Pro Mini’nin güçlü noktalarından biri de Sony LYT-818 sensörlü 50 MP ana kamerası olacak. Çok yakında piyasaya çıkması beklenen telefon 1/1,28 inç sensör, True-TCG HDR , VCS 3.0 ve 86dB HDR+ sinyal-gürültü oranı gibi gelişmiş özellikleri de beraberinde getirerek kaliteli çekimler ve gerçek zamanlı HDR gibi iddialı özellikler sunacak.

Şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Vivo X200 Pro Mini modeli, serinin diğer üyeleri ile birlikte 14 Ekim tarihinde resmi olarak piyasaya duyurulacak. İlk olarak Çin pazarında raflara gelmesi beklenen model, Dimensity 9400 çipine sahip ilk telefon olarak kompakt yapısıyla tüketicilerin karşısına çıkacak. Cihazın global pazara ne zaman geleceğinin ise şimdilik açıklanmadığını belirtmekte fayda var.

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