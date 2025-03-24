Performans canavarı Vivo X Fold 4’ün özellikleri ortaya çıktı

Vivo'nun yeni katlanabilir telefonu için geri sayım başladı.

Merakla beklenen X Fold 4'ün teknik özellikleri internete sızdırıldı.

Gelişmiş özelliklerle donatılacak cihazın Haziran ayında resmen duyurulması bekleniyor.

Vivo çok yakında yeni bir üst düzey katlanabilir telefon modeli ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Merakla beklenen Vivo X Fold 4 cihazı hakkında önemli detaylar ortaya çıktı. Cihazın yüksek performanslı donanımına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar geldi.

Gelen son raporlar ile birlikte Vivo X Fold 4 özellikleri aydınlığa kavuştu. Gelişmiş donanıma ev sahipliği yapacak katlanabilir telefon modelinin işlemcisi, batarya kapasitesi ve diğer bazı merak edilen unsurları belli oldu. Peki ya Vivo’nun yeni cihazından neler bekleniyor? İşte ortaya çıkan tüm detaylar…

Vivo X Fold 4 özellikleri belli oldu

Çinli sosyal medya platformu Weibo’da Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Vivo’nun yeni katlanabilir cihazının ultra ince ve hafif bir yapıya sahip olacağı belirtiliyor.

Merakla beklenen cihazın 50 megapiksel periskop kamera, kablosuz şarj desteği, 6.000 mAh pil ve suya/toza dayanıklılık için IPX8 sertifikası ile geleceği vurgulanıyor.

Digital Chat Station’ın belirttiği bir diğer nokta ise yan tarafta ultrasonik değil, parmak izi okuyucusunun yer alması oluyor. Kaynak ayrıca cihazın seleflerine göre daha uygun fiyatlı olabileceğine işaret ediyor.

Vivo X Fold 4’ün yonga seti seçiminin tam da maliyeti azaltmaya yönelik olduğunu belirtiyor. Raporlara göre Snapdragon 8 Elite tercih edilirse katlanabilir telefon çok daha pahalı olacak. Fakat Çinli şirket, 2023 yılında piyasaya çıkan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 çipini kullanarak amiral gemisi performansını daha düşük fiyata sunmayı amaçlıyor.

Vivo X Fold 4 özellikleri ile ilgili gelen son raporlar, cihazın yüksek yenileme hızına sahip büyük bir AMOLED ekrana, minimal çerçevelere, kırışmayı azaltan ve dayanıklılığı artıran gelişmiş bir menteşe sistemine sahip olacağını gösteriyor.

50 megapiksel ana sensör, periskop ve ultra geniş açılı lenslerle donatılacak katlanabilir cihazın Haziran ayında Çin’de resmiyet kazanması bekleniyor. Cihaz muhtemelen sonraki aylarda küresel pazarda da boy göstermeye başlayacak.