Virgin Galactic ilk ticari uçuşunu bu ay başlatıyor

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, uzaya ilk ticari uçuşunu bu ayın sonlarında başlatacağını doğruladı. İtalyan Hava Kuvvetleri ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi tarafından bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek üzere Galactic 01 adlı ilk görev, 27-30 Haziran tarihleri arasında fırlatılacak.

Bu ayın sonunda gerçekleştirilmesi planlanan ilk uçuşun başlatılmasının ardından ise şirket, Ağustos ayı başlarında yapılması planlanan Galactic 02 isimli ikinci uçuş için hazırlıklara geçecek. İkinci görevde şirket, turist uçuşlarına kayıt olan ilk yolcuların taşınacağı firmanın uzay turizmi operasyonlarının başlangıcına işaret eden aylık seferler gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Virgin Galactic önemli bir kilometre taşını geride bırakıyor

İlk ticari uçuş planı, Virgin Galactic için son derece önemli bir eşik olarak görülüyor. Zira bilindiği üzere şirket, turistleri uzaya götürmek için gereken güvenliği nihayet elde edene kadar son yirmi yıl içerisinde pek çok can sıkıcı zorlukla karşılaşmıştı. Şirket, altı yolcu ve iki pilot taşıma kapasitesine sahip bir uçak olan VSS Unity ile yörünge altı uçuşları, yani deniz seviyesinden yaklaşık 100 kilometre yükseklikte gerçekleştirecek.

VSS Unity, uzay aracını belirli bir irtifaya çıkaran bir uçak gemisi olan VMS Eve tarafından taşınacak. Daha sonrasında ise serbest bırakılarak uçuşu yalnız başına tamamlayacak. VSS Unity’nin ilk insanlı test lansmanı Mayıs 2021 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico’da yer alan bir uzay limanı olan Spaceport America’da yapılmıştı.

Virgin Galactic’in seyahatleri, yer çekiminin bulunmadığı maksimum yükseklikte yolculara güzel bir alan görüntüsü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Aşırı atmosferde geçen bir sürenin ardından VSS Unity, motor kullanmadan piste iniş için Dünya’ya dönecek. Şirketin CEO koltuğunda oturan Richard Branson ile gerçekleştirilen VSS Unity test görevinde yolculuğun yaklaşık olarak 20 dakika sürdüğü biliniyor.

Burada beklentiler, tüm ticari yolculukların da buna benzer bir süreye sahip olmasıydı. Öte yandan uzaya gitmenin bedeli de yine bu testlere açığa çıktı. Şirket, uzay turistlerinden kişi başı 450 bin dolar ücret talep ediyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre yaklaşık 10 milyon 629 bin TL’ye tekabül ediyor.

Uzay yarışında işler kızışıyor

Virgin Galactic CEO’su Richard Branson, 11 Temmuz 2021 tarihinde uzay turizmi adına insanlı uçuş ile uzaya giden ilk kişi oldu. Yalnızca birkaç gün sonra ise Amazon’un eski CEO’su Jeff Bezos, Blue Origin uzay aracı New Shepard ile benzer bir yolculuk gerçekleştirdi.

Uzay turizmi konusunda işler gitgide kızışmaya devam ederken, Virgin Galactic’in atmış olduğu bu adım dünyanın dört bir yanından heyecan ve ilgiyle takip ediliyor.