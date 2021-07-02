Milyarderlerin uzay yarışı başladı: Jeff Bezos vs Richard Branson

Geçtiğimiz Haziran ayında dünyanın en zengin insanı konumunda olan Amazon CEO’su Jeff Bezos, kardeşi Mark Bezos ile birlikte 20 Temmuz 2021 tarihinde Blue Origin’in New Shepard uzay aracı ile uzay yolculuğuna çıkacağını Instagram üzerinden duyurmuştu.

Ancak Virgin Group kurucusu Richard Branson, uzaya giden ilk milyarder olma unvanını Jeff Bezos’un elinden alacak gibi görünüyor. Öyle ki Branson da Virgin Galactic’in bir sonraki uçuşunda kendisinin de yer alacağını Twitter üzerinden duyurmuş durumda.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA — Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021

Virgin Galactic’in bir sonraki planlanan uçuşu 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek. Bu da Branson’ın Bezos’tan 9 gün önce uzaya yolculuğuna çıkması anlamına geliyor.

Konuyla ilgili olarak yaptığı duyuruda Branson; “Uzayın hepimize ait olduğuna inanıyorum. 17 yıllık araştırma, mühendislik ve inovasyonun ardından Virgin Galactic, evreni insanlığa açan ve dünyayı sonsuza dek değiştirecek olan yeni ticari uzay endüstrisinin öncüsü olacak.” açıklamasında bulundu.

Virgin Galactic’in planlanan 11 Temmuz tarihli uçuşu, VSS Unity uzay aracının 22. test uçuşu olacak. Aynı zamanda bu uçuş, Virgin Galactic çalışanlarıyla birlikte içinde tüm ekibin yer aldığı ilk uçuş olma özelliği taşıyacak.

Virgin Galactic’in VSS Unity uzay aracı, uzay turizmine uygun olacak şekilde tasarlanmış durumda. Bu da kabının geniş ve ferah olması; aynı zamanda birçok pencereye sahip olması anlamına geliyor.

VSS Unity bir hava aracı üzerinden fırlatılarak maksimum 55 mil (88.5 km) yüksekliğe çıkabiliyor. Blue Origin’in New Shepard uzay aracı ise yerden fırlatılıyor ve maksimum 66 mil (106 km) yüksekliğe çıkabiliyor.

Planlanan tarihlere göre Branson’ın uzay yolculuğu yapacak olan ilk milyarder olması Jeff Bezos’u biraz üzecek olsa da; Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen Karman Hattı’nın (uluslararası kabul edilen uzay sınırı) 62 mil (100 km) olduğu düşünüldüğünde Jeff Bezos’un bu konuda bir adım önde olacağı düşünülebilir. Ancak Virgin Galactic’in uluslararası kabul edilen uzay sınırını değil; NASA tarafından kabul edilen uzay sınırını (50 mil / 80 km) kabul ettiğini de özellikle belirtmek gerekiyor.

Virgin Galactic’in 11 Temmuz tarihli uçuşunu şirketin internet sitesi veya YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.