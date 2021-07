Milyarderlerin uzay yarışı başladı: Jeff Bezos vs Richard Branson

Geçtiğimiz Haziran ayında dünyanın en zengin insanı konumunda olan Amazon CEO’su Jeff Bezos, kardeşi Mark Bezos ile birlikte 20 Temmuz 2021 tarihinde Blue Origin’in New Shepard uzay aracı ile uzay yolculuğuna çıkacağını Instagram üzerinden duyurmuştu.

Ancak Virgin Group kurucusu Richard Branson, uzaya giden ilk milyarder olma unvanını Jeff Bezos’un elinden alacak gibi görünüyor. Öyle ki Branson da Virgin Galactic’in bir sonraki uçuşunda kendisinin de yer alacağını Twitter üzerinden duyurmuş durumda.

I’ve always been a dreamer. My mum taught me to never give up and to reach for the stars. On July 11, it’s time to turn that dream into a reality aboard the next @VirginGalactic spaceflight https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 pic.twitter.com/GWskcMSXyA

— Richard Branson (@richardbranson) July 1, 2021