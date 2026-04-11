SpaceX 2025 yılını 5 milyar dolar zararla kapattı

SpaceX, 2025 yılı genelinde 18,5 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

2024 yılında 8 milyar dolar kar eden şirket, bir yıl içinde 5 milyar dolar zarar açıkladı.

Bu finansal tabloya rağmen SpaceX, Mart 2026'da ABD'de halka arz için gizli başvuruda bulundu.

Şirket 1,75 trilyon dolar değerleme hedefliyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi SpaceX’in 2025 yılına kadar yaklaşık 5 milyar dolarlık zarar açıklaması bekleniyor. Roketlerin, uyduların, yer altyapısının ve fırlatma sistemlerinin geliştirilmesinin sürekli ve büyük ölçekli yatırımlar gerektirdiği bir ortamda faaliyet gösteren şirket, sıkı bir süreçten geçiyor.

Reuters’a göre raporda 2025 yılında 18,5 milyar dolardan fazla gelire karşılık yaklaşık 5 milyar dolarlık zarardan bahsediliyor. Rapora göre bu zarara, SpaceX’in Şubat ayında satın aldığı Musk’ın yapay zeka girişimi xAI de dahil tutuluyor.

SpaceX halka arz için hazırlıklara devam ediyor

SpaceX, dünyanın en aktif fırlatma şirketi olarak biliniyor. Elon Musk liderliğindeki şirket, gezegenler arası yolculuğu mümkün kılmayı amaçlıyor. Ayrıca yörüngede yapay zeka veri merkezleri kurma planlarını da ortaya koyuyor.

Mart ayında gizlice ABD borsasına kote olma başvurusu yapan SpaceX, Reuters’ın Ocak ayında aktardığı bilgilere göre geçen yıl 15 ila 16 milyar dolar arasında gelir üzerinden yaklaşık 8 milyar dolar kar elde etti. Şirket 1,75 trilyon dolardan fazla potansiyel değerlemeyle halka arz olmayı amaçlıyor.

Mart ayındaki ilk haberlerin ardından Nisan 2026’da bu gizli halka arz başvurusu, SpaceX’in halka arzını tarihin en büyük halka arzı haline getirebilecek ve 75 milyar dolara kadar fon toplama potansiyeli taşıyan tarihi bir adımı temsil ediyor.

Daha sonraki bazı haberlerde 2 trilyon doları aştığı belirtilen hedef değerleme, şirketin yörünge fırlatmalarındaki liderliğine, Starlink uydu ağına ve Şubat 2026’da birleşerek toplam değerlemeyi 1,25 trilyon dolara çıkaran xAI ile olan son birleşmesine duyulan piyasa güvenini yansıtıyor.

Basit bir finansal olay olmaktan çok uzak olan halka arz, SpaceX’in uzayda veri merkezleri kurma planları da dahil olmak üzere iddialı genişleme planlarının bir sonraki aşamasını finanse edecek bir araç olarak değerlendiriliyor.