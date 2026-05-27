NASA’dan 20 milyar dolarlık kalıcı Ay üssü projesi

NASA, Ay'ın güney kutbunda kalıcı bir insan üssü kurmayı amaçlayan Moon Base projesi duyurdu.

Üç aşamada hayata geçirilecek üssün bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Bu tarihi görevde, Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi tarafından geliştirilen "Blue Moon" arazi aracından da yararlanılacak.

Uzay keşiflerinde vites artıran NASA, kalıcı bir Ay üssü projesi üzerinde çalışıyor. ABD, Washington’da düzenlenen bir basın toplantısında konuşan yetkililer, insanlığın Dünya dışındaki ilk kalıcı yerleşkesi olacak bu üs için 20 milyar dolar bütçe ayrıldığını doğruladı.

Geçtiğimiz haftalarda Artemis II göreviyle astronotları başarıyla Ay yörüngesine taşıyan NASA, şimdi bir adım daha ileri gidiyor. Devasa bütçeli Moon Base projesinin yol haritasını açıklayan kurum, 2026 yılı sonuna kadar 3 insansız misyon daha gerçekleştirmeyi planlıyor.

Moon Base projesi üç aşamada tamamlanacak

Moon Base I’in fırlatılması 2026 sonbaharına kadar planlanmıyor. Görevde, NASA’nın bilimsel ekipmanlarını taşımak için Blue Origin’in Blue Moon Mark 1 Endurance iniş aracı kullanılacağı belirtiliyor.

Görevde kullanılacak başlıca cihazlar arasında, iniş aracının motorlarının ay yüzeyine etkisini incelemek için Lunar Plume-Surface Studies için stereo kamera ve yörünge araçlarının koordinatlarını daha doğru bir şekilde belirlemek için Laser Retroreflective Array yer alıyor.

Moon Base II’nin ise bu yılın sonlarına doğru fırlatılması planlanıyor. Astrobotic’in Griffin iniş aracı, Astrolab’ın FLIP gezici aracı da dahil olmak üzere 500 kilogramdan fazla kargo taşıyacak. NASA bu görevi astronotlar için gelecekteki ay ulaşım sistemlerini hazırlamak için kullanmayı planlıyor.

Moon Base III görevi de bu yıl için planlanıyor. Bu misyon kapsamında NASA, ESA ve Kore Astronomi ve Uzay Bilimleri Enstitüsü’nden Ay’a ekipman gönderilecek. Ana bilimsel araç, Ay yüzeyindeki parlak alanlar olan ve doğası henüz tam olarak açıklanamayan “Ay girdaplarını” inceleyecek olan Lunar Vertex olacak.

Moon Base, “insanlığın Ay’daki karakolu” olacak

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, kalıcı Ay üssü projesi ile ilgili şunları söyledi:

“Moon Base, Amerika’nın ve insanlığın başka bir gök dünyasındaki ilk karakolu olacak. Mürettebatlı ve mürettebatsız her görev, Ay yüzeyine geri dönerken, kalıcı altyapıyı kurarken ve hayal edilebilecek en zorlu ve tehlikeli ortamlardan birinde yaşamak ve çalışmak için gereken becerileri öğrenirken birer öğrenme fırsatı olacak. Bilim için, ekonomik ve teknolojik açıdan kazanacağımız her şey için, Dünya’daki yaşamı daha iyi hale getirecek yenilikler için ve kaçınılmaz olarak bir sonraki durağımıza hazırlanmak için gideceğiz. Başkan Trump’ın liderliğine, Kongre’nin iki partili taahhüdüne, endüstrimize ve uluslararası ortaklarımıza ve neredeyse imkansızı başarmamızı sağlayan uzmanlığıyla NASA’nın özverili çalışanlarına minnettarız.”

NASA yeni sözleşmelerini duyurdu

NASA ayrıca ay araçları için yeni sözleşmeler duyurdu. Astrolab, insanlı CLV-1 aracını geliştirmek için 219 milyon dolar, Lunar Outpost ise daha hafif Pegasus aracı için 220 milyon dolar aldı. Blue Origin ise bu araçları ay yüzeyine ulaştırmak için 188 milyon dolar daha aldı.

NASA aynı zamanda 2028 yılında Ay’a dört adet MoonFall insansız hava aracı gönderecek bir araç geliştirmek için Firefly Aerospace şirketiyle anlaştı. Bu dronlar, Ay yüzeyinin ulaşılması zor bölgelerini fotoğraflamaya yardımcı olacak.