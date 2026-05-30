Blue Origin patlaması Amazon’un uydu projesini tehlikeye attı

Blue Origin'in New Glenn roketi için geliştirilen BE-4 motor testleri sırasında ciddi bir patlama meydana geldi.

Kaza, Amazon'un Elon Musk'ın Starlink ağına rakip olarak geliştirdiği LEO adlı internet uydusu projesini tehlikeye attı.

Uydularını yörüngeye fırlatmak için Blue Origin roketlerine güvenen Amazon, bu kazadan sonra takvimini ciddi şekilde ertelemek zorunda kalabilir.

Amazon kurucusu Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, roket patlaması sonucu fırlatma rampasının hasar görmesiyle aylarca sürecek bir aksaklıkla karşı karşıya kaldı. Olay, ertesi hafta fırlatılması planlanan New Glenn roketinin motor ateşleme testi sırasında meydana geldi.

Olayla birlikte roket imha edildi ve fırlatma rampası neredeyse tamamen yok oldu. Reuters’ın haberine göre yaşanan bu çarpıcı kaza Amazon’un uydu fırlatma programlarını da aksatacak gibi görünüyor.

Bununla birlikte meydana gelen kaza yalnızca Blue Origin’i etkilemiyor. Aynı zamanda küresel bir uydu internet ağını birleştirmeyi hedefleyen Amazon’u ve şirketinin hizmetleriyle bağlantılı ay programları bulunan NASA’yı da etkiliyor.

Amazon LEO projesi çıkmaza girdi

Daha önce Project Kuiper olarak da bilinen Amazon LEO girişimi, uydu geniş bant ağını kurmak için New Glenn’den hızlandırılmış bir fırlatma temposuna güveniyordu. Şirketin planları, 3 bin 200’den fazla uydu öngörüyordu. Aynı zamanda Temmuz 2026’da önemli bir düzenleyici son tarihe sahipti.

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin uzun süreli uçuş yasağı, bu zaman çizelgesini ciddi şekilde tehdit edebilir. Bu tür durumlarda platform kazaları genellikle yeni uçuşlara izin verilmeden önce teknik ve düzenleyici soruşturmaları tetikliyor.

Amazon, tek bir rokete olan bağımlılığını azaltmak için SpaceX de dahil olmak üzere daha fazla fırlatma ortağı eklemişti. Bu çeşitlendirme, operasyonel esneklik sağlasa da Bezos’u uzun süredir rakibi olan Elon Musk karşısında da zor bir duruma sokuyor.

Bununla birlikte Amazon’un diğer ağır yük fırlatma sağlayıcılarından temin edilebilen kısa vadeli kapasitenin büyük bir kısmını zaten kullandığı belirtiliyor. Bu durum, New Glenn’in aylarca hizmet dışı kalması durumunda acil seçenekleri sınırlıyor.

Öte yandan SpaceX’in ek talebin bir kısmını karşılayabileceği de aktarılıyor. Fakat Falcon 9, New Glenn’e kıyasla fırlatma başına yaklaşık olarak yarı sayıda Amazon alçak Dünya yörüngesi uydusu taşıyabiliyor. Bu da görev sayısında önemli bir artış gerektirecek gibi duruyor.