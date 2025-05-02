Vikipedi yapay zeka için kararını verdi: İnsan ve makine el ele

Yapay zeka, Vikipedi editörlerinin yerini alamayacak.

Wikimedia Vakfı, bir süredir tartışılan bu konuya son noktayı koydu.

Yapay zekanın belirli konularda editörlere yardımcı olmakla görevlendirileceği ifade edildi.

Vikipedi platformu kurulduğu günden bu yana ortak bilginin eşanlamlısı haline geldi. Peki ya üretken yapay zeka çağında, çevrimiçi ansiklopedi otomasyona boyun eğecek, yoksa onu yalnızca bir kaldıraç olarak mı kullanacak?

Wikimedia Vakfı bu konuda nihayet kararını verdi. Yapay zeka, insanların yerini almak için değil, onları desteklemek için hizmet verecek. İnsan ve otomatik katkılar arasındaki çizginin belirsizleştiği bir çağda Vikipedi’den gelen açıklama, makinelerle bundan sonra daha fazla işbirliği yapılacağına işaret ediyor.

Yapay zeka Vikipedi editörlerine asistanlık yapacak

Vikipedi bu yıl üretken yapay zekayı dikkatli bir şekilde editoryal süreçlerine entegre ediyor. Bu noktada amaç; gönüllüleri vandalizm tespiti, ön araştırma yapma, çeviri yapma ve yeni gelenlere yardımcı olma gibi sıkıcı görevlerden kurtararak platformu harika kılan şeylere, yani doğrulama, tarafsızlık ve tartışmaya odaklanmalarını sağlamak olacak.

Wikimedia’da Makine Öğrenimi Chris Albon konuya ilişkin şu ifadelere yer veriyor: “Yapay zeka makaleleri yazmayacak, ancak teknik engelleri ve evrak işlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak.” İnsan merkezli olan bu yaklaşım, şeffaflığı ve özgür yazılımı destekliyor.

Vikipedi’nin bu stratejisi, Apple’ın yapay zekaya karşı tutumunu bizlere anımsatıyor. Apple da tüm kontrolü otomasyona bırakmak yerine, kişiselleştirilmiş yardımı tercih etmek ama süreci kontrol altında tutmaya odaklanıyor.

Wikimedia Vakfı perde arkasında ayrıca yapay zeka botlarının oluşturduğu ve bazen sunucuları aşırı yükleyen trafik patlamasıyla da uğraşmak zorunda kalıyor.

Bu dalgaya karşı koymak için, yapay zekaya eğitim vermek üzere tasarlanmış, aynı zamanda Vikipedi’de insan gezinmesini koruyacak şekilde tasarlanmış büyük bir açık veri kümesi oluşturuluyor.