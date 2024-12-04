Wikipedia 2024’te en çok aranan konuları açıklandı

Wikimedia Foundation, 2024'te Wikipedia'da en çok merak edilen başlıkları açıkladı.

Listede yer alan ilk 25 başlıkta siyaset konulu başlıklar öne çıktı. Özellikle de ABD başkanlık seçimleriyle alakalı konular okurların oldukça ilgisini çekti.

Bunun yanı sıra listede spor, popüler kültür ve medya konulu çeşitli başlıklar da karşımıza çıktı.

2024 yılının sonuna gelirken Wikipedia her yıl olduğu olduğu gibi yine bu sene de en çok aranan konular hakkında bilgi verdi. Dünya çapında en çok merak edilen olaylar belli oldu. Yıl boyunca internet kullanıcılarının ABD seçimlerinden Hindistan futboluna, yeni Marvel filmi Deadpool & Wolverine’den popüler yapay zeka aracı ChatGPT‘ye kadar en sık başvurdukları sayfalar sıralandı.

Vikipedi platformunun sahibi olan kar amacı gütmeyen Wikimedia Foundation, en çok ziyaret edilen sayfaların yıllık listesini paylaşarak okuyucuların yıl boyunca nelere tutkuyla bağlı olduğuna dair bir fikir verdi. Wikimedia Foundation’a göre İngilizce Vikipedi, 2024’ten Ekim ayına kadar 76 milyardan fazla görüntülemeye sahip oldu.

2024’te en çok aranan Wikipedia sayfaları

Yıl boyunca kullanıcıların en çok merak ettiği 25 sayfa sıralandı. İlk sırada 2024 yılındaki ölümleri içeren Vikipedi sayfası yer aldı. Bu sayfa sene boyunca 44 milyon 440 binden fazla okuyucu topladı. İlk 25’te yer alan konular şu şekilde açıklandı:

Siyaset

En popüler 25 makaleden 10’unu oluşturan bu yılın en popüler Wikipedia makalelerinin ana teması Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’daki siyaset başlıkları oldu. Bu iki ülkeden gelen görüşler, bu yıl İngilizce Wikipedia’nın toplam sayfa görüntülemelerinin neredeyse yarısını oluşturdu. O başlıklar şu şekilde sıralandı:

Popüler kültür ve medya

Yılın en çok merak edilen kültür ve medya konuları, ilk 25’te 8 farklı başlıkta karşımıza çıktı. Sinema dünyasından sanat camiasına, o başlıklar şunlar oldu:

Spor

2024 yılı spor dünyası adına da heyecan dolu geçti. 2024 yılında Wikipedia platformunda en çok aranan spor temalı konular şunlar oldu:

Wikimedia Foundation tarafından hazırlanan raporu detaylı bir şekilde okumak için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Wikipedia’nın 2024 yılı özetini de inceleyebilirsiniz.