Wikipedia 2024’te en çok aranan konuları açıklandı

- Wikimedia Foundation, 2024'te Wikipedia'da en çok merak edilen başlıkları açıkladı.
- Listede yer alan ilk 25 başlıkta siyaset konulu başlıklar öne çıktı. Özellikle de ABD başkanlık seçimleriyle alakalı konular okurların oldukça ilgisini çekti.
- Bunun yanı sıra listede spor, popüler kültür ve medya konulu çeşitli başlıklar da karşımıza çıktı.
2024 yılının sonuna gelirken Wikipedia her yıl olduğu olduğu gibi yine bu sene de en çok aranan konular hakkında bilgi verdi. Dünya çapında en çok merak edilen olaylar belli oldu. Yıl boyunca internet kullanıcılarının ABD seçimlerinden Hindistan futboluna, yeni Marvel filmi Deadpool & Wolverine’den popüler yapay zeka aracı ChatGPT‘ye kadar en sık başvurdukları sayfalar sıralandı.
Vikipedi platformunun sahibi olan kar amacı gütmeyen Wikimedia Foundation, en çok ziyaret edilen sayfaların yıllık listesini paylaşarak okuyucuların yıl boyunca nelere tutkuyla bağlı olduğuna dair bir fikir verdi. Wikimedia Foundation’a göre İngilizce Vikipedi, 2024’ten Ekim ayına kadar 76 milyardan fazla görüntülemeye sahip oldu.
2024’te en çok aranan Wikipedia sayfaları
Yıl boyunca kullanıcıların en çok merak ettiği 25 sayfa sıralandı. İlk sırada 2024 yılındaki ölümleri içeren Vikipedi sayfası yer aldı. Bu sayfa sene boyunca 44 milyon 440 binden fazla okuyucu topladı. İlk 25’te yer alan konular şu şekilde açıklandı:
- 2024’te ölümler – 44.440.344 sayfa görüntülemesi
- Kamala Harris – 28.960.278 sayfa görüntülemesi
- 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi – 27.910.346 sayfa görüntülemesi
- Lyle ve Erik Menendez – 26.126.811 sayfa görüntülemesi
- Donald Trump – 25.293.855 sayfa görüntülemesi
- Hindistan Premier Ligi – 24.560.689 sayfa görüntülemesi
- JD Vance – 23.303.160 sayfa görüntülemesi
- Deadpool ve Wolverine – 22.362.102 sayfa görüntülemesi
- Project 2025 – 19.741.623 sayfa görüntülemesi
- 2024 Hindistan genel seçimi – 18.149.666 sayfa görüntülemesi
- Taylor Swift – 17.089.827 sayfa görüntülemesi
- ChatGPT – 16.595.350 sayfa görüntülemesi
- 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi – 16.351.730 sayfa görüntülemesi
- 2024 Yaz Olimpiyatları – 16.061.381 sayfa görüntülemesi
- UEFA Euro 2024 – 15.680.913 sayfa görüntülemesi
- Amerika Birleşik Devletleri – 15.657.243 sayfa görüntülemesi
- Elon Musk – 15.535.053 sayfa görüntülemesi
- Kalki 2898 AD – 14.588.383 sayfa görüntülemesi
- Joe Biden – 14.536.522 sayfa görüntülemesi
- Cristiano Ronaldo – 13.698.372 sayfa görüntülemesi
- Griselda Blanco – 13.491.792 sayfa görüntülemesi
- Sean Combs – 13.112.437 sayfa görüntülemesi
- Dune: Bölüm İki – 12.788.834 sayfa görüntülemesi
- Robert F. Kennedy Jr. – 12.375.41 sayfa görüntülemesi
- Liam Payne – 12.087.141 sayfa görüntülemesi
Siyaset
En popüler 25 makaleden 10’unu oluşturan bu yılın en popüler Wikipedia makalelerinin ana teması Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’daki siyaset başlıkları oldu. Bu iki ülkeden gelen görüşler, bu yıl İngilizce Wikipedia’nın toplam sayfa görüntülemelerinin neredeyse yarısını oluşturdu. O başlıklar şu şekilde sıralandı:
- #2: Kamala Harris
- #3: 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi
- #5: Donald Trump
- #7: JD Vance
- #9: Proje 2025
- #10: 2024 Hindistan genel seçimi
- #13: 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi
- #17: Elon Musk
- #19: Joe Biden
- #24: Robert F. Kennedy Jr.
Popüler kültür ve medya
Yılın en çok merak edilen kültür ve medya konuları, ilk 25’te 8 farklı başlıkta karşımıza çıktı. Sinema dünyasından sanat camiasına, o başlıklar şunlar oldu:
- #4: Lyle ve Erik Menendez
- #8: Deadpool & Wolverine
- #11: Taylor Swift
- #18: Kalki 2898 AD
- #21: Griselda Blanco
- #22: Sean Combs
- #23: Dune: İkinci Bölüm
- #25: Liam Payne
Spor
2024 yılı spor dünyası adına da heyecan dolu geçti. 2024 yılında Wikipedia platformunda en çok aranan spor temalı konular şunlar oldu:
- #6: Hindistan Premier Ligi
- #14: 2024 Yaz Olimpiyatları
- #15: UEFA Euro 2024
- #20: Cristiano Ronaldo
Wikimedia Foundation tarafından hazırlanan raporu detaylı bir şekilde okumak için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Wikipedia’nın 2024 yılı özetini de inceleyebilirsiniz.