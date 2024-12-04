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    Wikipedia 2024’te en çok aranan konuları açıklandı

    Wikimedia Foundation, Wikipedia platformunda 2024 yılında en çok aranan konular hakkında bilgi verdi.
    Wikipedia en çok aranan konular 2024
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    • Wikimedia Foundation, 2024'te Wikipedia'da en çok merak edilen başlıkları açıkladı.
    • Listede yer alan ilk 25 başlıkta siyaset konulu başlıklar öne çıktı. Özellikle de ABD başkanlık seçimleriyle alakalı konular okurların oldukça ilgisini çekti.
    • Bunun yanı sıra listede spor, popüler kültür ve medya konulu çeşitli başlıklar da karşımıza çıktı.

    2024 yılının sonuna gelirken Wikipedia her yıl olduğu olduğu gibi yine bu sene de en çok aranan konular hakkında bilgi verdi. Dünya çapında en çok merak edilen olaylar belli oldu. Yıl boyunca internet kullanıcılarının ABD seçimlerinden Hindistan futboluna, yeni Marvel filmi Deadpool & Wolverine’den popüler yapay zeka aracı ChatGPT‘ye kadar en sık başvurdukları sayfalar sıralandı.

    Vikipedi platformunun sahibi olan kar amacı gütmeyen Wikimedia Foundation, en çok ziyaret edilen sayfaların yıllık listesini paylaşarak okuyucuların yıl boyunca nelere tutkuyla bağlı olduğuna dair bir fikir verdi. Wikimedia Foundation’a göre İngilizce Vikipedi, 2024’ten Ekim ayına kadar 76 milyardan fazla görüntülemeye sahip oldu.

    2024’te en çok aranan Wikipedia sayfaları

    Yıl boyunca kullanıcıların en çok merak ettiği 25 sayfa sıralandı. İlk sırada 2024 yılındaki ölümleri içeren Vikipedi sayfası yer aldı. Bu sayfa sene boyunca 44 milyon 440 binden fazla okuyucu topladı. İlk 25’te yer alan konular şu şekilde açıklandı:

    1. 2024’te ölümler – 44.440.344 sayfa görüntülemesi
    2. Kamala Harris – 28.960.278 sayfa görüntülemesi
    3. 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi – 27.910.346 sayfa görüntülemesi
    4. Lyle ve Erik Menendez – 26.126.811 sayfa görüntülemesi
    5. Donald Trump – 25.293.855 sayfa görüntülemesi
    6. Hindistan Premier Ligi – 24.560.689 sayfa görüntülemesi
    7. JD Vance – 23.303.160 sayfa görüntülemesi
    8. Deadpool ve Wolverine – 22.362.102 sayfa görüntülemesi
    9. Project 2025 – 19.741.623 sayfa görüntülemesi
    10. 2024 Hindistan genel seçimi – 18.149.666 sayfa görüntülemesi
    11. Taylor Swift – 17.089.827 sayfa görüntülemesi
    12. ChatGPT – 16.595.350 sayfa görüntülemesi
    13. 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi – 16.351.730 sayfa görüntülemesi
    14. 2024 Yaz Olimpiyatları – 16.061.381 sayfa görüntülemesi
    15. UEFA Euro 2024 – 15.680.913 sayfa görüntülemesi
    16. Amerika Birleşik Devletleri – 15.657.243 sayfa görüntülemesi
    17. Elon Musk – 15.535.053 sayfa görüntülemesi
    18. Kalki 2898 AD – 14.588.383 sayfa görüntülemesi
    19. Joe Biden – 14.536.522 sayfa görüntülemesi
    20. Cristiano Ronaldo – 13.698.372 sayfa görüntülemesi
    21. Griselda Blanco – 13.491.792 sayfa görüntülemesi
    22. Sean Combs – 13.112.437 sayfa görüntülemesi
    23. Dune: Bölüm İki – 12.788.834 sayfa görüntülemesi
    24. Robert F. Kennedy Jr. – 12.375.41 sayfa görüntülemesi
    25. Liam Payne – 12.087.141 sayfa görüntülemesi
    2024 Wikipedia en çok aranan konular
    Görsel: Wikimedia Foundation

    Siyaset

    En popüler 25 makaleden 10’unu oluşturan bu yılın en popüler Wikipedia makalelerinin ana teması Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan’daki siyaset başlıkları oldu. Bu iki ülkeden gelen görüşler, bu yıl İngilizce Wikipedia’nın toplam sayfa görüntülemelerinin neredeyse yarısını oluşturdu. O başlıklar şu şekilde sıralandı:

    Popüler kültür ve medya

    Yılın en çok merak edilen kültür ve medya konuları, ilk 25’te 8 farklı başlıkta karşımıza çıktı. Sinema dünyasından sanat camiasına, o başlıklar şunlar oldu:

    Spor

    2024 yılı spor dünyası adına da heyecan dolu geçti. 2024 yılında Wikipedia platformunda en çok aranan spor temalı konular şunlar oldu:

    Wikimedia Foundation tarafından hazırlanan raporu detaylı bir şekilde okumak için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ayrıca Wikipedia’nın 2024 yılı özetini de inceleyebilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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