Wikipedia tasarımı 12 yıl sonra yenilendi

2001 yılında Jimmy Wales ve Larry Sanger tarafından ‘Özgür Ansiklopedi’ sloganıyla kurulan Wikipedia, 15 Ocak tarihinde 22 yaşına girdi. Günümüzde 329 dil desteği bulunan internet sitesi, Wikimedia Foundation öncülüğünde tamamen ücretsiz, reklamsız ve kar amacı gütmeyen yayın politikasıyla her gün milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Platform bugün önemli bir yenilikle karşımıza çıktı. Yaklaşık 12 yıl sonra Wikipedia tasarımı ilk defa yenilendi. Sitenin masaüstü sürümünün arayüzü değiştirildi. Geliştiriciler kullanım kolaylığına ve farklı kişiler için kolay bilgi alışverişine odaklanma yolunda gitti.

Wikipedia’yı çalıştıran ve yöneten Wikimedia Foundation, yeni nesil internet kullanıcılarının ihtiyaçlarını konforlu bir biçimde karşılamak için siteyi yeni bir görünüme kavuşturduklarını duyurdu. Yapılan her türlü düzenleme için çok sayıda okuyucu ve editörüne danıştılar. Bugün itibariyle kullanıcılara sunulmaya başlanan yeni tasarım, geliştiricilerin gerçekleştirmekte olduğu bir dizi iyileştirmenin yalnızca bir parçası olarak biliniyor. Açıklanan bilgilere göre bu değişikliğin yanı sıra çok yakında Wikipedia mobil uygulama tasarımı da optimize edilecek ve iyileştirilecek. Wikimedia’nın tasarım düzenlemesine ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Wikipedia masaüstü güncellemesi, Wikimedia Vakfı’nın, insanların dünyanın bilgisine kolayca erişmesine yardımcı olmak için yaptığı en önemli iyileştirmelerden biridir ve gezegendeki herkesin, nerede olurlarsa olsunlar bilgiye ücretsiz ve eşit erişime sahip olmasını sağlama misyonumuzu destekler niteliktedir. Wikimedia Foundation’ın Baş Ürün ve Teknoloji Sorumlusu Selena Deckelmann bununla alakalı şu ifadeleri kullandı: Değişiklikler, insanların inanılmaz gönüllülerimizin çalışmalarını bulmasını ve bunlardan öğrenmesini kolaylaştırıyor. Bu özellikler, son 22 yılda milyonlarca insanın güvenmeye başladığı basit ve anlaşılır hissi korurken, giderek çeşitlenen kitlemizin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan dünyanın her yerinden okuyuculardan ve gönüllülerden alınan geri bildirimlerle oluşturuldu.”

Yeni Wikipedia tasarımı ile gelen yenilikler

Wikipedia’nın yeni tasarımı şu anda kademeli bir şekilde kullanıcılara dağıtılmaya devam ediyor. Türkiye’deki kullanıcılar, şimdiden bu tasarım değişikliğinden yararlanmaya başladı. Wikimedia Foundation, platformun tasarımında şu değişiklikleri gerçekleştirdiklerini bildirdi:

Wikipedia’da makaleleri bulmayı kolaylaştıran resimlerden ve açıklamalardan yararlanan, teste dayalı kullanıcı aramalarında yüzde 30’luk bir artışa yol açan gelişmiş bir arama deneyimi sağlandı.

Çok dilli okuyucuların ve editörlerin tercih ettikleri dili daha hızlı bulmalarını ve 300’den fazla dil arasında geçiş yapmalarını sağlayan, daha belirgin bir şekilde yerleştirilmiş dil değiştirme araçları eklendi.

‘İçindekiler’ bölümü ekranın sol kısmına taşındı ve daha sade bir görünüme ulaştı. ‘Gizle’ düğmesi ile kullanıcıların menüyü kapatabilmesi mümkün kılındı.

Masaüstü kullanıcıları için gelen yeni Wikipedia tasarımı çok yakında mobil uygulamada da kendine yer bulacak. Platform muhtemelen önümüzdeki hafta uygulamalara beklenen güncellemeyi getirecek.