Sızdırılan Samsung Galaxy S25 fiyat listesi güncellendi

Ortaya çıkan son raporlar, geçmiş söylentilerin aksine Galaxy S25 serisinin zamlı bir fiyatla gelmeyeceğini, önceki fiyatları koruyacağını öne sürüyor.

Samsung Galaxy S25 serisinin 899 Euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor.

Bununla birlikte Galaxy S25'in aksesuarları ve fiyatları da ortaya çıktı.

Şimdiye kadar yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren Billbil-kun tarafından paylaşılan yeni bir söylenti, Galaxy S25 ailesinin gerçek Avrupa fiyat listesi hakkında bizlere önemli bilgiler sunuyor. Kaynak, bu yıl bir fiyat artışı görmememiz gerektiğini belirterek önceden tahmin edilen rakamları “düzelttiğini” öne sürüyor.

Haberin kaynağına göre geçmiş söylentilerin aksine Galaxy S25 serisinin en azından Avrupa pazarında herhangi bir zam olmadan satılacağı vurgulanıyor. Bununla birlikte Galaxy S24 ailesinden tek fark, standart S25 modeli için gelen 512 GB’lık yeni versiyonun tanıtılması oluyor.

Samsung Galaxy S25 serisi fiyat listesi belli oldu

Billbil-kun’ın iddialarına göre amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisi fiyat listesi 899 Euro’dan başlayan rakamlarla karşımıza çıkıyor. Şimdilik gizemi hala devam eden ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Slim hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor.

Ortaya çıkan söylentiler, sunulacak renk seçeneklerinin isimlerinden de bahsederek cihaz tasarımı sızıntılarını daha da güçlendiriyor. Galaxy S25 ve Galaxy S25 Plus modelleri Açık Mavi, Gece Mavisi, Gri ve Deniz Yeşili renk seçenekleriyle gelecek. Galaxy S25 Ultra ise Titanyum Gümüş, Titanyum Mavisi, Titanyum Grisi ve Titanyum Siyahı olmak üzere dört renkle sunulacak.

Samsung Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinin fiyat listesi şu şekilde olacak:

Galaxy S25

128 GB — 899 Euro (yaklaşık 33 bin TL)

899 Euro (yaklaşık 33 bin TL) 256 GB — 959 Euro (yaklaşık 35 bin TL)

959 Euro (yaklaşık 35 bin TL) 512 GB — 1.079 Euro (yaklaşık 39 bin TL)

Galaxy S25 Plus

256 GB — 1.169 Euro (yaklaşık 43 bin TL)

1.169 Euro (yaklaşık 43 bin TL) 512 GB — 1.289 Euro (yaklaşık 47 bin TL)

Galaxy S25 Ultra

256 GB — 1.469 Euro (yaklaşık 54 bin TL)

1.469 Euro (yaklaşık 54 bin TL) 512 GB — 1.589 Euro (yaklaşık 58 bin TL)

1.589 Euro (yaklaşık 58 bin TL) 1 TB — 1.829 Euro (yaklaşık 67 bin TL)

Galaxy S25 aksesuarları ve fiyatları da sızdırıldı

Billbil-kun’un açıkladığı bir diğer önemli bilgi ise Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları ile birlikte piyasaya süreceği aksesuarların listesi oldu. Ne yazık ki bu aksesuarların fotoğrafları paylaşılmadı. Fakat S Pen de dhail olmak üzere 12 aksesuar seçeneğinin fiyatları ortaya çıktı.

Bej Crocs sert kılıf — € 69,99 (yaklaşık 2564 TL)

€ 69,99 (yaklaşık 2564 TL) Kayışlı ve destekli kılıf — € 59,99 (yaklaşık 2198 TL)

€ 59,99 (yaklaşık 2198 TL) Çıkarılabilir destekli şeffaf kılıf — € 39,99 (yaklaşık 1465 TL)

€ 39,99 (yaklaşık 1465 TL) Kişiselleştirilebilir Flipsuit kılıf — € 49,99 (yaklaşık 1832 TL)

€ 49,99 (yaklaşık 1832 TL) Güçlendirilmiş kişiselleştirilebilir Flipsuit kılıf — € 49,99 (yaklaşık 1832 TL)

€ 49,99 (yaklaşık 1832 TL) Silikon kılıf (mavi, mercan, gri, siyah ve yeşil) — € 39,99 (yaklaşık 1465 TL)

€ 39,99 (yaklaşık 1465 TL) Şeffaf sert kılıf — € 34,99 (yaklaşık 1282 TL)

€ 34,99 (yaklaşık 1282 TL) Siyah güçlendirilmiş kılıf — € 69,99 (yaklaşık 2564 TL)

€ 69,99 (yaklaşık 2564 TL) Deri görünümlü kumaş kılıf (mavi, altın, gri ve siyah) — € 59,99 (yaklaşık 2198 TL)

€ 59,99 (yaklaşık 2198 TL) Yansıma önleyici ekran koruyucu film — € 29,99 (yaklaşık 1099 TL)

€ 29,99 (yaklaşık 1099 TL) Kamera lens koruyucuları (mavi, beyaz ve kırmızı) — € 12,99 (yaklaşık 476 TL)

€ 12,99 (yaklaşık 476 TL) S Pen (gümüş, gri ve siyah) — € 54,99 (yaklaşık 2015 TL)

Merakla beklenen Samsung Galaxy S25 serisi çıkış tarihi 22 Ocak olarak duyuruldu. Yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde şirket yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini ve aksesuarlarını piyasaya sunacak.