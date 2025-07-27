Valve, Steam arayüzünü yeniliyor

Valve, Steam'in arayüzünü yenilemek için kollarını sıvadı.

Steam'in masaüstü istemcisi, Steam Deck uyumluluğu ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere tüm platformlarda ortak bir kullanıcı deneyimi yaratılmaya hazırlanılıyor.

Yeni arayüze şu anda Steam Beta kullanıcıları erişim sağlayabiliyor.

Valve, Steam platformunda önemli tasarım ve işlevsel değişikliklere hazırlanıyor. Popüler oyun platformunun kullanıcıları uzun süredir eski tasarımdan bir miktar şikayetçiydi. Nihayet şirket daha modern arayüz ve özellikler için kolları sıvamış görünüyor.

Steam istemcisi ve mağazası kademeli olarak modernize edilmeye devam ediyor. Son değişikliklerle birlikte üst menü ve arama çubuğu tamamen yeniden tasarlanıyor. Bu güncellemeler şu anda Steam Beta istemcisi kullanıcılarına açık olup, daha sonrasında ise daha geniş bir kullanıma sunulması bekleniyor.

Yeni Steam arayüzü nasıl görünecek?

Steam’in yeni tasarımı mevcut sol menüyü ve Steam mağazasında gezinirken kullanıcılara şu anda görünen mavi çubuğu bir araya getiriyor. Gelecek sürümde menü ve arama çubuğu platformdaki hemen hemen her sayfada görünür olacak. Sık kullanılan işlevlere daha hızlı ve kolay erişim sağlayacak.

Birçok modern arayüzde olduğu gibi, aşağı kaydırıldığında tüm gezinme çubuğu kayboluyor. Fakat kullanıcılar yukarı kaydırmaya başladığında, sayfanın neresinde olursa olsun otomatik olarak yeniden beliriyor.

Yeniden tasarlanan menü artık Gözat, Öneriler, Kategoriler ve Etiketler gibi ayrı bölümler içeriyor. Her kategori, kullanıcının kütüphanesine ve önceki oyun alışkanlıklarına göre kendi alt sayfalarını ve kişiselleştirilmiş bağlantılarını içeriyor.

GamesRadar’a göre Valve’ın bu noktada amacı, kullanıcılar için en alakalı oyunlara ve içeriklere daha kolay erişim sağlamak olacak diye düşünülüyor. Valve, bu güncellemenin tasarım amacının kullanıcı deneyimini basitleştirmek olduğunu söylüyor:

“Bu değişikliklerle Steam deneyiminizi daha akıcı ve ihtiyaçlarınıza göre daha kişiselleştirilmiş hale getirmek istiyoruz. Steam’in en sık kullanılan alanlarından bazılarının erişimin zor olduğunu sık sık duyduk ve deneyimledik. İster düzenli olarak oyun satın alıyor olun, ister kütüphanenizi yeni oluşturuyor olun, yeni görünüm gezinmenizi kolaylaştırmak için tasarlandı.”

Aynı zamanda Popüler Aramalar ve Son Görüntülenenler gibi bölümlerin yanı sıra kategorilere, etiketlere, yayıncılara ve diğer parametrelere göre arama yapma olanağı da içeren arama paneli geliştirildi. Ayrıca sonuçların daha hassas bir şekilde filtrelenmesini sağlayan Gelişmiş Arama özelliği de mevcut durumda.

Yeni Steam görünümünü denemek istiyorsanız, uygulamada “Ayarlar > Arayüz > İstemci Beta Katılımı” menüsünden en son mevcut sürümü seçerek Steam Beta İstemci programına katılabilirsiniz. Valve’ın ayrıca kullanıcıların yaklaşan değişikliklerle ilgili izlenimlerini ve önerilerini paylaşabilecekleri resmi bir tartışma sayfasını da açtığını ekleyelim.