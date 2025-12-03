Valve, PC oyunlarını cebinize getirecek

Reklam

Valve, PC oyunlarının mobil işlemcilerde çalışmasını sağlayan Fex emülatörünü on yıldır finanse ediyor.

Şirket mimarı Pierre-Loup Griffais, oyunları tek tek yeni platformlara uyarlamanın zaman kaybı olduğunu, bunun yerine alternatif yöntemlere odaklandıklarını belirtti.

AB ve diğer ülkelerdeki yasal düzenlemelerin Apple ve Google'ın tekelleşmesini kırması durumunda, gelecekte akıllı telefonların tam uyumlu birer Steam cihazına dönüşebileceği öngörülüyor.

Dijital oyun platformu Steam’in sahibi Valve, PC oyunlarının Arm tabanlı çiplerde çalışabilmesi için geliştirilen emülasyon teknolojilerine destek veriyor. The Verge sitesinin aktardığına göre, hem şirket içi hem de harici geliştiricilerin çalışmalarıyla Windows oyunlarının Android ve diğer platformlarda herhangi bir port işlemine gerek kalmadan akıcı bir şekilde çalışabileceğini belirtti.

GameHub teknik olarak bu imkanı halihazırda sunuyor. Android arayüzü, Fex emülatörünü kullanarak çok sayıda PC oyununun telefon ve tabletlerde çalışmasına olanak tanıyor. Valve, söz konusu teknolojiyi Arm tabanlı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanan yeni VR başlığı “Steam Frame” üzerinde Windows oyunlarını çalıştırmak için de kullanacak.

Gizli ortaklık on yıldır sürüyor

Pek çok kişinin yakın zamana kadar bilmediği detay ise Valve’ın neredeyse on yıldır Fex’in geliştirilme sürecine destek olması. SteamOS ve Steam Deck mimarı Pierre-Loup Griffais, verdiği kapsamlı röportajda şirketin 2016 ve 2017 yıllarında Linux ve Arm çeviri katmanları için geliştirici işe almaya başladığını ifade etti.

Şirket o dönemde belirli bir donanımı hedeflemese de Road to VR’a yapılan açıklamada, Steam Frame lensleri üzerindeki çalışmaların 2018 civarında, yani selefi Index başlığı piyasaya sürülmeden önce başladığı vurgulandı. Teknoloji devi, telefon ve tabletlerin çoğuna güç veren Arm işlemcilerin belirli fiyat noktalarının ve güç profillerinin altında kritik bir öneme sahip olacağını öngörüyordu.

“Oyunları portlamak zaman kaybı”

Söz konusu teknolojinin etkileri, Steam Frame’in Windows x86 kodunu PC’den yayın yapmadan çalıştırabilme yeteneğinin çok ötesine geçebilir. Valve şu anda başka Arm cihazlar geliştirmediğini belirtse de harici üreticilerin SteamOS’e ilgi gösterdiği biliniyor.

Fex, Qualcomm tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlarda ve yakında çıkacak Android PC’lerde oyun uyumluluğunu da mümkün kılabilir. Qualcomm, Apple Silicon hamlesine benzer şekilde geliştiricilerin 2026’da Arm tabanlı Windows oyunlarını yayınlamasına izin vermeyi planlarken, Griffais Valve’ın oyunları portlamayı “zaman kaybı” olarak gördüğünü söyledi.

Şirketin Proton çeviri teknolojisinin bir başka versiyonu ise halihazırda SteamOS üzerinde Android yazılımlarını çalıştırabiliyor. Bahsi geçen özellik, geliştiricilerin Android XR ve Meta Quest oyunlarını Steam Frame’e kolayca taşımasına yardımcı olmayı amaçlasa da mobil tabanlı kodların Steam üzerinde başka yerlerde yayınlanmasının kapısını da aralıyor.

Steam telefonu gerçek mi oluyor?

Dünya çapında devletlerin Google ve Apple’ı mobil ekosistemlerini dışarıya açmaya zorlaması durumunda başka fırsatlar da doğabilir. Apple ve ABD hükümetinin direndiği Avrupa Birliği Dijital Pazarlar Yasası, şirketi AB’deki iPhone ve iPad cihazlarda dışarıdan yüklemeye (sideloading) ve alternatif uygulama mağazalarına izin vermeye zorlamıştı. Epic Games yeni kurallardan şimdiden faydalanmaya başladı.

Öte yandan Google, Android tarafında dışarıdan yüklemeyi kısıtlamak için adımlar atarken, bazı ülkeler bu politikalara karşı yasa çıkarmaya çalışıyor. Girişimlerin başarılı olması halinde, bir iPhone veya Samsung Galaxy cihazının gelecekte bir “Steam telefonuna” dönüşmesi işten bile değil.