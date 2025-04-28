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    Uygun fiyatlı ve şık: Vivo Y37c piyasaya çıktı

    Uygun fiyatlı telefon modeli Vivo Y37c piyasaya çıktı. Bütçe dostu cihaz, günlük kullanım için ideal bir deneyime ev sahipliği yapıyor.
    Vivo Y37c
    Görsel: Vivo
    • Vivo'nun yeni uygun fiyatlı telefonu piyasaya çıktı.
    • Bütçe dostu Vivo Y37c resmen tanıtıldı.
    • Temel özelliklere odaklanan giriş seviyesi telefon, günlük kullanım için ideal bir deneyime kapı aralıyor.

    Vivo Y37c markanın kendi pazarı olan Çin’de sessiz sedasız piyasaya sürüldü. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında raflara gelen Y37 ve Y37m modellerinin yanı sıra Snapdragon 4 Gen 2 işlemciyle donatılan Y37 Pro’nun da yer aldığı Y37 serisi, şimdi yeni bir modelle daha genişliyor.

    Vivo’nun uygun fiyatlı yeni telefonu, iyi pil ömrüne sahip temel bir akıllı telefon arayanlara yönelik özellikler sunarak daha bütçe dostu bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. İşte Vivo Y37c’nin özellikleri, fiyatı ve diğer detayları…

    Vivo Y37cv özellikleri

    • Ekran: HD+ çözünürlüğe sahip 6,56 inç LCD ekran, 90 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Unisoc T7225
    • RAM kapasitesi: 6 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 5 MP ön kamera
    • Arka kamera: 13 MP sensörlü ana lens
    • Bağlantı: 4G bağlantı, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve USB-C portu
    • Batarya kapasitesi: 15W şarjlı 5.500 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4 kullanıcı arayüzü

    Yeni Vivo telefonu HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 570 nite kadar tepe parlaklığı sunan 6.56 inç LCD ekranla geliyor. Bu ekran mavi ışık emisyonunu azaltan göz koruma özelliklerini destekliyor. Modelde ayrıca toza ve su sıçramalarına karşı IP64 sertifikası bulunuyor.

    Vivo Y37c
    Görsel: Vivo

    Vivo Y37c ideal kamera özelliklerine ev sahipliği yapıyor. Ön tarafında 5 megapiksel sensör, arkada ise LED flaş eşliğinde 13 megapiksel ana kamera yer alıyor. Cihaz Android 14 işletim sistemini temel alan OriginOS 4 arayüzüyle çalışıyor. Yan tuşta parmak izi okuyucusu bulunuyor.

    Cihazda Unisoc T7225 yonga seti yer alıyor. 6 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB eMMC 5.1 tipi dahili depolama alanı bulunuyor. Çoklu görevlerde daha fazla akıcılık sağlayan sanal RAM desteği de sunuluyor.

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    5.500 mAh batarya kapasitesine sahip olan Vivo Y37c modeli USB-C üzerinden 15W şarjı destekliyor. Bağlantı noktasında ise çift SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, USB-C girişi ve 3.5mm kulaklık girişi desteği yer alıyor.

    Vivo Y37c fiyatı

    Vivo’nun yeni bütçe dostu telefonu koyu yeşil ve titanyum renk seçenekleriyle satılıyor. Cihaz 1.199 CNY (yaklaşık 6 bin TL) fiyat etiketiyle tüketicilere hitap ediyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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