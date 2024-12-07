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    Samsung’dan katlanabilir telefonlara uygun fiyatlı dokunuş: Galaxy Z Flip FE

    Samsung, uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon ile karşımıza çıkacak. Galaxy Z Flip SE hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy Z Flip SE
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    • Samsung, 2025 yılında uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip SE'yi piyasaya sunacak.
    • Merakla beklenen cihaz, bütçe dostu rakamlardan alıcılara hitap edecek.
    • Ortaya çıkan raporlar, cihazın 900 bin adet üretileceğine işaret ediyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir akıllı telefonları daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir strateji izliyor. Bu yıl belirli bölgelerde Galaxy Z Fold 6 SE ile karşımıza çıkmıştı. 2025 yılı için de benzer bir hamle uygulayacak firma, bu kez kapaklı katlanabilir telefon serisi olan “Flip” ailesine bütçe dostu bir seçenek ekleyecek.

    Ortaya çıkan raporlara göre şirket, bu yılki başarısının ardından 2025 yılında yine üç yeni katlanabilir telefon modeli piyasaya sürecek. Ancak bu kez üçüncü model, Galaxy Z Flip SE olarak karşımıza çıkacak. Kapaklı cihaz iki çeşit halinde raflara gelecek. Standart modelin yanı sıra daha uygun fiyatlı ve sınırlı bir model duyurulacak.

    Samsung’un katlanabilir telefonları ile ilgili bu stratejisi, tıpkı yıllardır Galaxy S serisinde devam eden Fan Edition (FE) modellerinde olduğu gibi uygulanacak. Seride yer alan “FE” modeli, ana modelin bir miktar kısıtlandırılmış sürümü olarak lanse edilecek. Bu sayede tüketiciler, “lükse” daha ekonomik fiyatlardan erişebilecek.

    Samsung Galaxy Z Flip SE fiyatı sızdırıldı

    Söylentilere göre Galaxy Z Flip FE, mevcut 1.279 Euro fiyatını koruması beklenen Galaxy Z Flip 7’den daha uygun fiyatlı bir versiyon olacak. Ancak FE modeli, daha geniş bir kitleyi fethetmeyi hedefleyerek çok daha düşük bir fiyatla, tahminlere göre 1.000 Euro civarında bir rakamla sunulacak.

    Samsung’un bu hamlesi, özellikle de Çin pazarında katlanabilir telefonlar arasında devam eden sert rekabete karşı büyük bir cevap olacak. OPPO, OnePlus, Xiaomi, Honor ve Huawei gibi markalara karşı şirket, uygun fiyat etiketi ile rakiplerinin önüne geçmeye çalışacak.

    Samsung Galaxy Z Flip SE

    Uygun fiyatlı katlanabilir telefon 900 bin adet üretilecek

    Umut verici bir lansman fiyatına rağmen Samsung yine de bu konuda temkinli ilerliyor gibi görünüyor. İddialara göre şirket, tedarikçilerden 900 bin adet Galaxy Z Flip FE sipariş etti. Galaxy Z Flip 7 modeli için 3 milyon, Galaxy Z Fold 7 için ise 2 milyonluk sipariş rakamları ortaya çıktı.

    Uygun fiyatlı seçeneğin daha az üretilmesi kararı ise muhtemelen pazarın tepkisini test etmek için gerçekleşecek. İlerleyen süreçte şirket, piyasadaki talebe bağlı olarak üretimini daha da artırmayı tercih edebilir.

    Öte yandan Samsung, 2025 yılında toplamda 229 milyon telefon satmayı bekliyor. Ortaya çıkan bu sayı, önceki tahminlerden biraz daha az görünüyor. Fakat yine de 2024 yılına göre artış gösteriyor.

    Tahminlere göre bu satışların büyük bir kısmı, orta sınıf ve ekonomik modellere güçlü bir şekilde odaklanan Galaxy A serisi tarafından gerçekleştirilecek. Özellikle de Galaxy A16’nın 50 milyona yakın satışla en çok satan modellerden biri olması bekleniyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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