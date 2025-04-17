Ultra ince oyun telefonu RedMagic 10 Air için global pazar müjdesi

Nubia'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı ultra ince tasarımlı oyuncu telefonu yakında global pazara geliyor.

RedMagic 10 Air modeli şirketten gelen resmi açıklamaya göre haftaya küresel pazarda boy göstermeye başlayacak.

Cihaz 23 Nisan tarihinde global arenaya gelecek.

Nubia kısa süre önce Çin’de ilk ultra ince oyuncu telefonu olan RedMagic 10 Air modelini piyasaya sürdü. Performans canavarı telefon, geniş pil ömrü ve göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Nubia’nın yeni telefonu için nihayet beklenen haber de geldi. Modelin önümüzdeki hafta küresel pazara sunulacağını doğrulandı. Teknik özellikler açısından ise varyantın Çin modeliyle aynı konfigürasyonlara sahip olacağı belirtiliyor. Ancak henüz fiyatı veya satışların başlangıç ​​tarihi hakkında bir bilgi gelmediğini ekleyelim.

RedMagic 10 Air ne zaman global pazara gelecek?

Nubia resmi sosyal medya kanallarından yaptığı açıklamada RedMagic 10 Air’ın 23 Nisan’da küresel pazarda satışa sunulacağını doğruladı. İnternette paylaşılan duyuru açıklamasında ayrıca cihazın tanıtım afişine de yer verildi.

RedMagic 10 Air’ın 6,8 inç BOE OLED ekran, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.300 nit maksimum parlaklık, 10 bit renk derinliği desteği ve 2.160Hz PWM gibi işlevsel yeteneklere sahip olduğunu hatırlatalım. Ultra ince yapısıyla öne çıkan model yalnızca 7,85 milimetrelik bir kalınlığa sahip.

Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle gelen cihaz, markanın kendi geliştirdiği Red Core R3 çipini de taşıyor. 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın Android 15 tabanlı RedMagicOS 10 arayüzüyle çalıştığı söyleniyor.

RedMagic 10 Air’da 50 megapiksel ana sensör ve 50 megapiksel ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 16 megapiksel ekran altı kamera taşınıyor.

Performans canavarı telefon 6.000 mAh pil ve 80W hızlı şarjla geliyor. Modelin diğer özellikleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C ve ekran altı parmak izi okuyucusu yer alıyor. Ultra ince tasarımlı telefon, iPhone 17 Air ve Samsung Galaxy S25 Edge gibi modellerle doğrudan rekabet etmeye hazırlanıyor.

Nubia RedMagic 10 Air teknik özellikleri