Ugreen, 500W hızlı şarjla aynı anda 5 bilgisayarı şarj ediyor

Ugreen aynı anda beş bilgisayarı şarj edebilecek Nexode Desktop Charger 500W cihazını tanıttı.

500W hızlı şarj gücüne sahip olan cihaz, bu yılın Mart ayında satışa sunulacak.

Ugreen'in yeni ürünü ayrıca elektrikli bisikletler ve diğer elektronik aletleri şarj etmeye de yardımcı olabilecek.

Şarj teknolojileri ile adından söz ettiren Ugreen, Nexode masaüstü şarj cihazının artık 300W’tan 500W hızlı şarja yükseltilmiş etkileyici bir yeni versiyonunu karşımıza çıkardı. CES 2025 etkinliğinde der sergilenmesi beklenen bu yeni model, tek bir USB-C bağlantı noktasından 240W’a kadar güç sağlama yeteneğiyle öne çıkıyor. Bu çarpıcı iyileştirme, önceki sürümlere göre önemli bir yükseltmeyi temsil ediyor.

Ugreen’in yeni masaüstü şarj cihazı beş adet USB-C bağlantı noktası ve bir adet USB-A bağlantı noktasıyla donatılıyor. Kullanıcıların aynı anda beş adede kadar dizüstü bilgisayarı şarj etmesine olanak sağlanıyor. Bu sayede özellikle de ofis gibi kalabalık ortamlarda büyük adaptörlerle dolu bir uzatma kablosu ihtiyacının tümüyle ortadan kaldırılması vaat ediliyor.

Nexode Desktop Charger 500W neler sunuyor?

Android Authority’nin haberine göre Ugreen tarafından geliştirilen yeni şarj cihazı, altı USB bağlantı noktasının tamamının aynı anda kullanılabilmesine izin veriyor. Bu da birden fazla bağlantıya ihtiyaç duyanlar için dikkate değer bir esneklik ortaya koyuyor. Nexode Desktop Charger 500W ayrıca seyahat ederken şarj kitinizi basitleştirmeniz için pratik bir çözüm olarak da öne çıkıyor.

Kısa sürede büyük bir dikkat toplayan bu yeni teknoloji, dizüstü bilgisayarlar ve taşınabilir oyun cihazları da dahil olmak üzere çok fazla güce ihtiyaç duyan cihazlar için verimli bir performans ortaya koyuyor. CES 2025’te öne çıkacak teknolojiler arasına girecek bu ürün, yüksek güç talebinin olduğu ortamlarda kullanışlı bir deneyime kapı aralıyor.

Ugreen’in yeni masaüstü şarj cihazı uyumluluk konusunda da beklentileri karşılıyor. Cihaz Qualcomm’un USB-PD 3.1 ve Quick Charge 3.0 hızlı şarj protokollerini destekliyor. Üstteki bağlantı noktası 240W’a kadar güç sağlama kapasitesine sahipken, diğer beş bağlantı noktası toplam 260W’ı paylaşıyor ve bunların hiçbiri ayrı ayrı 100W’ı aşamıyor.

Kullanım alanı yalnızca dizüstü bilgisayarlarla sınırlı kalmıyor

Ugreen ayrıca şarj cihazının yalnızca dizüstü bilgisayarlarla sınırlı kalmadığını vurguluyor. Marka bu yeni ürününün elektrikli aletleri ve elektrikli bisikletleri şarj etmek için de kullanılabileceğini vurgulayarak uygulama yelpazesini daha da genişletiyor.

Nexode Desktop Charger 500W cihazının satış fiyatı henüz açıklanmadı. Fakat yine de Ugreen, cihazın Mart 2025’te piyasaya sürüleceğini ifade etti. CES 2025’te de sergilenmesi beklenen ürünün fiyatıyla ilgili etkinlikte bir açıklama yapılabileceği tahmin ediliyor.