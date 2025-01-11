Astrohaus yazarlara özel mekanik kelime sayaçlı klavyesini tanıttı

Astrohaus, CES 2025'te Freewrite Wordrunner klavye modelini tanıttı.

Yazarlara hitap eden mekanik klavye, kelime sayacı gibi işlevsel fonksiyonlarla karşımıza çıktı.

Ürünün Şubat ayından itibaren ön siparişa sunulacağı açıklandı.

Astrohaus, CES 2025 etkinliğinde sırasında yazarlar için dikkat dağıtıcı unsurları azaltmayı amaçlayan Freewrite cihazları serisine yeni bir ekleme yaptığını duyurdu. Yeni Freewrite Wordrunner, yazı yazma deneyimini optimize etmek için özel olarak tasarlanmış bağımsız bir mekanik klavye olmasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Bu klavye yazarların odaklanmasına ve daha verimli çalışmasına yardımcı olmayı amaçlayan tuş ve araçlarla donatılıyor.

Freewrite Wordrunner klavye modelinin satış fiyatı henüz açıklanmadı. Astrohaus şirketinin Kickstarter’da kitlesel fonlama kampanyası aracılığıyla Şubat 2025’te ürünü ön siparişe sunması bekleniyor. İşlevsel bir yapıya sahip olan ürün, niş bir kitle için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Astrohaus Freewrite Wordrunner neler sunuyor?

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Freewrite Wordrunner’ın en dikkate değer özelliklerinden biri, yazma sürecini izleyen sekiz basamaklı bir elektromekanik sayaç olan Wordometer oluyor. Bu sayaç, kullanıcının sıfırlama düğmesine basılana kadar kelime sayısını sürekli olarak takip etmesine olanak tanıyan yenilikçi bir eklenti olarak dikkat topluyor.

Wordometer kelime sayısını takip etmekten sorumluyken, “ince LED göstergelere” sahip olan diğer elektromekanik sayaç, hızlı yazma sprintleri ya da üretkenliği izlemek için bir zamanlayıcı olarak çalışıyor. Ayrıca klavyenin sol üst köşesinde bulunan dönen kırmızı kumanda kolu, medya oynatmayı ve ses düzeyini kontrol ederek bu işlevleri yönetmenin sezgisel bir yolunu sunuyor.

Alüminyum gövdesiyle öne çıkıyor

Yeni klavye modeli sayısal tuş takımı olmayan olarak bilinen kompakt bir tasarım sunuyor. Ürün dayanıklı döküm alüminyum gövdeyle karşımıza çıkıyor. Klavye aynı zamanda yüksek kaliteli, arkadan aydınlatmalı dokunsal anahtarlara ve çok katmanlı ses yalıtımına sahip. Ayrıca başkalarının dikkatini dağıtmadan ortak ortamlarda kullanılmasına olanak tanıdığını da ekleyelim.

Freewrite Wordrunner her ne kadar medya kontrolüne ayrılmış bazı tuşları feda etmiş olsa da bu işlevsellik tamamen parçaları atlamak ya da ses seviyesini ayarlamak için basılabilen veya dört yönde hareket ettirilebilen joystick tarafından gerçekleştirilebiliyor.

Yazarlara hitap eden klavye, avuç içi dayanağı ve özel kısayol tuşları aracılığıyla dört cihaza kadar bağlantı kurma ve bunlar arasında geçiş yapma yeteneğine sahip. Freewrite Wordrunner modeli Bluetooth aracılığıyla bilgisayarlar ve mobil cihazlar da dahil olmak üzere üç cihaza ve USB-C kablosuyla dördüncü bir cihaza bağlanabiliyor.