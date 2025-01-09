Goodyear zorlu hava koşullarına karşı akıllı lastiklerini tanıttı

Goodyear tarafından duyurulan akıllı lastik teknolojisi SightLine daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Yeni akıllı lasstikler zorlu hava koşullarını kolaylıkla tespit edebiliyor.

SightLine teknolojisi tehlikeli hava şartlarında kaygan yüzeylerde frenlemeyi iyileştiriyor.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından geçen yıl açıklanan araç güvenliğini artırmaya yönelik yeni kurallar, Amerika Birleşik Devletleri’nde satılan tüm araçların 2029 yılına kadar otomatik fren sistemleri (AEB) ile donatılması gerektiğini öngörüyor. Ancak otomobil sektörü bu teknolojinin özellikle olumsuz koşullarda etkinliği konusunda endişelerini dile getirerek standartların uygulanmasının ertelenmesini talep ediyor.

Buna karşı Goodyear potansiyel yenilikçi bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Şirket tehlikeli ve kaygan yol koşullarını tespit edebilen ve aynı zamanda araçların gelişmiş sürücü destek sistemleriyle etkileşime girebilen sensörleri içeren akıllı bir lastik geliştirmek için Hollanda’daki bağımsız bir araştırma kuruluşu olan TNO ile işbirliği yaptı. Goodyer’ın yeni akıllı lastik çözümü, zorlu hava koşullarında ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Goodyear yağmurda ve buzda daha güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor

Heyecan dolu sunumlara ev sahipliği yapan CES 2025 etkinliğinde karşımıza çıkan yeni teknoloji, yoldaki engelleri ve olumsuz trafik koşullarını tespit ederken aracın AEB sistemini daha erken etkinleştirmeyi amaçlıyor. Bu teknolojinin temel dayanak noktası, daha güvenli bir fren mesafesi sağlayarak yoldaki sabit araçlarla veya diğer nesnelerle çarpışma olasılığının önemli ölçüde azaltılması olarak belirtiliyor.

Goodyear bu yenilikle birlikte yağmur, kar, buz gibi sürtünmenin düşük olduğu ortamlarda dahi AEB sisteminin daha iddialı bir şekilde devreye alınabileceğini vurguluyor. Goodyear’ın e-mobilite çözümlerinden sorumlu başkan yardımcısı Werner Happenhofer, bu teknolojinin 80 km/saat’e kadar hızlarda uygun bir şekilde çalışabildiğinin altını çiziyor. Ayrıca bunun yaklaşan çarpışma durumlarını tespit ederken daha iddialı tepki verebildiği aktarılıyor.

Goodyear tarafından duyurulan SightLine adlı yeni akıllı lastik teknolojisi bisiklet yürücüleri ve yayalar gibi korunmasız kullanıcıları geceleri bile tespit edebilme yeteneğine sahip. Otomotiv sektörünün erteleme talebine rağmen Goodyear, gerekli teknolojinin artık mevcut olduğunu sürdürüyor ve üreticilerin lastiklerin bu yeni gereklilikleri karşılama potansiyelini fark edeceklerini belirtiyor.