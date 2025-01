Sony duyurdu: Ghost of Tsushima anime dizisi oluyor

Sony'nin sevilen oyunu Ghost of Tsushima yakında bir anime dizisi uyarlaması alacak.

Sony tarafından CES 2025'te resmi olarak doğrulanan müjdeli haber, beklenen yapımın 2027 yılında seyircisiyle buluşacağının altını çiziyor.

Ghost of Tsushima'nın ayrıca şu anda bir sinema filmi uyarlamasının geliştirildiği de biliniyor.

Japon teknoloji devi Sony, CES 2025 sırasında Ghost of Tsushima Legends oyununun bir anime uyarlaması alacağını resmi olarak duyurdu. VGC’nin haberine göre merakla beklenen projenin Aniplex ve Crunchyroll arasında gerçekleşecek bir ortaklıkla birlikte 2027 yılında ekranlara gelmesi planlanıyor.

Bilmeyenler için Ghost of Tsushima Legends, 2020 yılında ücretsiz bir güncelleme olarak orijinal oyuna eklenmiş bir çok oyunculu mod olarak karşımıza çıktı. Ana oyundan bağımsız bir hikayeye sahip olan oyun, tamamen farklı oynanış deneyimiyle kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Ghost of Tsushima oyun uyarlaması heyecan yarattı

Aksiyon-macera temasını başarıyla işleyen ve “samuray” kültürüne yeni bir boyut kazandıran oyunun şimdi bir anime dizisi olarak daha geniş kitlelere ulaştırılacağı vurgulanıyor. Son dönemlerde The Last of Us ve Uncharted gibi örnekleri göz önüne alarak, oyun uyarlaması dizi-filmlerin epey bir revaçta olduğunu söylemek mümkün. Ghost of Tsushima da bunun en yeni örneklerinden biri olarak seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Temel oyunda bulunmayan ve oyuncuların arkadaşları ile birlikte ortak görevlere katılmalarına olanak sağlayan bir DLC paketi olarak piyasaya çıkan Ghost of Tsushima Legends, anime dizisi uyarlaması ile büyük bir merak yarattı. Heyecan uyandıran projenin oyundan bir hikaye mi sunacağı, yoksa tamamen bambaşka bir öyküye mi odaklanacağı şimdilik ne yazık ki belirsizliğini koruyor.

Animenin yanı sıra bir de Ghost of Tsushima filmi geliyor

Geçtiğimiz yılın yaz aylarında Ghost of Tsushima’nın bir sinema filmi uyarlaması alacağı açıklandı. Filmin tamamının Japonya’da geçeceği, oyuncu kadrosunun tümünün Japon olacağı ve filmin ana dilinin Japonca olarak izleyicilerle buluşacağı bildirildi.

John Wick 4’ün yönetmeni olan Chad Stahelski, Collider ile yaptığı röportajda yeni Ghost of Tsushima filminin yönetmen koltuğunda oturacağını resmen doğruladı. Oyunun özüne sadık kalacağını vurgulayan tecrübeli sinemacı, bunun için Sony’nin tam desteğine sahip olduğunu belirtti.

Ghost of Yotei bu yıl oyunseverlerle buluşacak

Ghost of Tsushima’nın devamı olan Ghost of Yotei geçen yıl duyurulmuştu. Serinin yeni oyununun 2025 yılında oyunseverlerin karşısına çıkması bekleniyor. Stüdyonun iletişim yöneticisi Andrew Goldfarb, oyunun yeni bir kahramanın yanı sıra Japonya’nın benzeri görülmemiş bir hikayesini ve bölgesini de içereceğini dile getirdi. Bu açıklama serinin hayranları için beklentileri oldukça yükseltti.

Goldfarb’a göre Ghost of Yotei, Ghost of Tsushima olaylarından 300 yıl sonra, 1603 yılında Atsu’nun yolculuğunu anlatacak. Hikaye, Japonya’nın bugün Hokkaido olarak bilinen bir bölgesi olan Ezo’nun kalbindeki bir zirve olan Yōtei Dağı çevresindeki ortamda geçecek.