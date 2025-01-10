Samsung Ballie: Yapay zekalı ev robotu nihayet piyasaya çıkıyor

Samsung'un yapay zeka tabanlı ev robotu Ballie, CES 2025'te sergilendi.

Yuvarlak tasarımlı sevimli robotun nihayet bu yıl piyasaya çıkacağı doğrulandı.

Robot 2025'in ilk yarısında başlangıçta yalnızca ABD ve Güney Kore'de satışa sunulacak.

Yılın en büyük teknoloji etkinliklerinden bir tanesi olan CES 2025‘te Güney Koreli teknoloji devi Samsung, insanlar ve ev teknolojisi arasındaki etkileşimde devrim yaratmayı vaat eden bir duyuru yaptı. Şirket uzun süredir geliştirilmeye devam ettiği yapay zeka robotu Ballie ile karşımıza çıktı.

Yuvarlak bir tasarıma sahip olan ve sarı rengiyle dikkat çeken bu robot, sevimli bir topu anımsatan eğlenceli görünümüyle ilgi çekiyor. Evde çok yönlü bir kullanım sunan ürün, gündelik işlerinize yardımcı olmayı vaat ediyor. Full HD kaliteli çözünürlük sunan bir projektör taşıyan cihaz, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Samsung Ballie evdeki “yol arkadaşınız” olmayı vaat ediyor

Ballie yalnızca dekoratif bir obje olmakla kalmıyor, aynı zamanda çok yönlü bir kişisel asistan olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek çözünürlüklü bir kamera ve gelişmiş bir yapay zeka sistemi ile donatılan robot, evdeki cihazları kontrol etmekten, videoları duvara yansıtmaya kadar çeşitli görevleri yerine getirerek kullanıcılar için etkileşimli ve dinamik bir deneyim yaratabiliyor.

Ballie’nin lambaları açma ve cihazları kontrol etme yeteneği, ev otomasyonunun yapay zeka ile entegrasyonunu göstererek kullanıcıların evlerini daha verimli ve sezgisel bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor. Cihaz pratik fonksiyonlarının yanı sıra fiziksel egzersiz, yemek planlama ve hatta iş toplantıları organize etme gibi günlük aktivitelerde de kullanıcılara yardımcı olma becerisiyle de öne çıkıyor.

Ballie kullanıcı dostu tasarımı sağlam işlevsellik ile birleştirerek kişisel asistanların evriminde önemli bir adımı temsil ediyor.

Ballie ne zaman piyasaya çıkacak?

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Ballie’nin 2025’in ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Cihaz ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore pazarlarında raflarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Merakla beklenen Samsung Ballie ev robotunun ilerleyen süreçte Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Aynı zamanda cihazın satış fiyatı hakkında da herhangi bir bilgi paylaşılmadığını hatırlatmakta fayda var.