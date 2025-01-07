Razer özel ısıtma ve soğutma sistemli oyuncu koltuğunu duyurdu

Razer'ın yeni oyuncu koltuğu Project Arielle, CES 2025'te tanıtıldı.

Markanın yeni prototipi, entegre ısıtma ve soğutma sistemiyle oyuncular için ideal bir ortam sıcaklığı yaratıyor.

Şimdilik yalnızca bir konsept olan bu ürün henüz resmi olarak satışa sunulmuyor.

Oyun odaklı ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Razer, CES 2025’te sıra dışı bir konsept ürün tanıttı. Entegre ısıtma ve soğutma sistemine sahip oyuncu koltuğu olan Project Arielle resmen duyuruldu. Bu ilginç prototip, dış ortam koşullarından bağımsız olarak kullanıcıyı konforlu bir sıcaklıkta tutmak için tasarlanmış kanatsız havalandırma sistemini bünyesinde barındırıyor.

Razer’ın, dokunsal geri bildirim sağlayan sandalye minderleri de dahil olmak üzere, yıllar boyunca CES’te ilginç oyun cihazlarını sergileme geçmişi bulunuyor. Her yıl çeşitli ilginç konseptler sergileyen şirket, üç ekranlı dizüstü bilgisayar Project Valerie ve modüler bir masaüstü bilgisayar olarak lanse edilen Project Sophia gibi prototiplerini hiçbir zaman piyasaya sürmedi. Project Arielle’nin geleceğinin de bunlar gibi olup olmayacağı şimdilik bilinmese de konsept oyunseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Project Arielle oyuncu konforunu arşa çıkarıyor

Razer tarafından duyurulan yeni Project Arielle şu anda 1.049 dolar karşılığında satın alınabilen Razer Fujin Pro modelinin gelişmiş bir hali olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre bu yeni konsept, kuru ortamlarda algılanan sıcaklığı 2 ila 5 santigrat derece kadar azaltabilen üç adet ayarlanabilir havalandırma hızı sunuyor.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre bu konsept özellikle de aşırı soğuk ya da sıcak iklimlerde yaşayanlar için ayrıcalıklı bir yapıya sahip. Tasarımın görsel temsili, sıcak veya soğuk havanın sandalye boyunca nasıl dağıldığını göstererek yenilikçi mühendisliğini açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Daha soğuk ortamlar için sandalye, araçlarda ve ısıtmalı araba koltuklarında kullanılana benzer, 30 santigrat derecede sıcak hava yayabilen bir ısıtma sistemi ile donatılıyor. Kullanıcılar, koltuğun yanında bulunan dokunmaya duyarlı kontroller aracılığıyla hava yoğunluğunu ve sıcaklığını ayarlayabiliyor.

Öte yandan tipik Razer ürünlerinde olduğu gibi yeni sandalyede, kapalıyken varsayılan olarak yeşil renkte yanan RGB aydınlatma bulunuyor. Kullanım sırasında sandalyenin kenarı ısıtıldığında kırmızı, soğutulduğunda mavi, ısıtma ve soğutma modlarında mor veya turuncu tonlarda ışıklar yayılıyor. Kontrol panelindeki simgeler ve entegre RGB aydınlatma, koltuğun sıcak mı yoksa soğuk hava mı verecek şekilde ayarlandığını net bir şekilde kullanıcıya gösteriyor.

Project Arielle şu anda yalnızca bir konsept olarak sergileniyor. İlk kez CES 2025 etkinliğinde karşımıza çıkan bu ilginç prototipin ilerleyen süreçte gerçekten satın alınabilecek bir ürün haline gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.