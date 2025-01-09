Razer’dan oyunseverler için yapay zeka asistanı: Project Ava

Razer, oyuncular için yapay zeka asistanı geliştirdi.

Project Ava, gerçek zamanlı analizler sunarak oyuncuların işlerini kolaylaştırıyor.

Henüz Beta aşamasında olan sistemin Mart ayındaki GDC etkinliğinde daha fazla gelişmeyle karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Oyun odaklı ürünleriyle tanınan Razer, CES 2025 etkinliğinde sürpriz duyurularla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Las Vegas’ta gerçekleşen etkinlikte oyuncular için özel soğutma-ısıtma sistemine sahip koltuk prototipini duyuran şirket, ayrıca yine oyunseverler için bir yapay zeka asistanı geliştirdi. Project Ava piyasaya çıktı.

Oyun deneyimini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için tasarlanan yapay zeka asistanı, oyuncunun ekranının binlerce görüntüsünü yakalıyor ve gerçek zamanlı olarak oyun devam ederken en iyi şekilde nasıl oynanacağı konusunda rehberlik sağlıyor. Oyunlarda rekabet dozunu ciddi bir şekilde etkileyecek bu sistem şimdiden büyük bir dikkat topladı.

Project Ava oyunculara anlık rehberlik sağlıyor

Oyuncuların performansını artırmaya yardımcı olan yapay zeka asistanı, Razer’ın açıkladığı bilgilere göre milyonlarca simülasyonu saniyeler içinde analiz ederek oyundaki en büyük zorlukları anında kullanıcılara sunuyor. Yayınlanan bir demo videosunda Project Ava, Black Myth: Wukong oyununda zorlu bir dövüş sırasında “bıçak turuncu yandığında kaçmaya hazırlanın” ve “düşmanın sağlığına dikkat edin” gibi kritik bazı tavsiyelerde bulunuyor.

Aynı zamanda canlı bir demoda yapay zeka asistanı, League of Legends oyununda kullanıcılara yardımcı olmak için bir sohbet robotu görevi sunuyor. Sistem anlık ve geçmiş verilere dayanarak oyunculara çeşitli büyüler ve öğeler öneriyor.

Yine de yapay zeka büyük bir potansiyel göstermesine rağmen bazı yanıtlarda birkaç saniyelik gecikmeler gösteriyor. Razer, Project Ava sisteminin geliştirilmesine ciddi oranda yatırım yapıyor, Şirket Mart ayında GDC’de daha büyük bir duyuru yapmayı planlıyor.

Bunun için Razer’ın yapay zeka geliştiricilerinden oluşan özel bir ekip oluşturduğu belirtiliyor. Şirket ayrıca oyun ipuçları ve özel yapay zeka donanımı önermek için patentli bir algoritma üzerinde çalışıyor.

Yaklaşık iki ay sonra Project Ava ile ilgili daha fazla ayrıntı ortaya koymayı planlayan Razer, şu anda sistemin Beta aşamasında olduğunu ve aktif bir şekilde geliştirilmeye devam edildiğini vurguluyor.