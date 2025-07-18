Assassin’s Creed dizisi yolda: Netflix çalışmalara başladı

Assassin’s Creed’in dizi uyarlaması ile ilgili beklenen haber geldi.

Netflix platformu uzun süredir geliştirme aşamasında olan projeye resmen başladığını duyurdu.

Şimdilik diziyle alakalı bilgiler son derece sınırlı olsa da projenin orijinal oyun evrenine sadık kalınacağı vurgulanıyor.

Popüler dijital streamingg platformu Netflix, Ubisoft ile ortaklık duyurusundan beş yıl sonra nihayet canlı aksiyon Assassin’s Creed dizisi için harekete geçti. Dünya çapında milyonlarca hayranı olan oyun serisi nihayet ekranlara taşınıyor. Uzun süredir konuşulan proje, serinin köklerine sadık kalarak evrenin ruhunu yansıtmayı amaçlıyor.

Deadline’a göre merakla beklenen dizi projesi Roberto Patino (Westworld) ve David Wiener (Halo) tarafından yönetilecek. Yapımcılar arasında Gerard Guillemot, Margaret Boykin ve Austin Dill gibi Ubisoft isimlerinin yanı sıra Matt O’Toole (Marked for Death) da yer alıyor.

Assassin’s Creed dizisinin ilk detayları belli oldu

Assassin’s Creed dizisi biri insanlığı kontrol etmeye çalışan, diğeri ise özgür iradeyi savunan iki grup arasındaki savaşa odaklanan gerilim dolu bir hikayeye ev sahipliği yapacak. Canlı aksiyon uyarlaması, insanlığın geleceğini hangi tarafın şekillendireceğini belirlemek için bu çatışmanın unsurlarını içerecek.

Dizinin başlıca sorumluları projeye ilişkin verdikleri bir röportajda, oyun serisinin hayranları oldukları ve bunu hikaye üzerinde çalışırken kendi avantajlarına kullanabilecekleri için heyecanlarını dile getirdi. Wiener ve Patino ortak bir açıklamada şunları söyledi:

“Assassin’s Creed’in 2007’deki çıkışından beri hayranıyız. Bu seri üzerinde çalıştığımız her gün, Assassin’s Creed’in bize sunduğu olasılıklar karşısında heyecan ve onur duyuyoruz. Kapsamın, gösterinin, parkurun ve heyecanın ardında, en temel türden bir insan hikâyesinin temeli yatıyor: Amaç arayan, kimlik, kader ve inanç sorularıyla boğuşan insanlar hakkında. Güç, şiddet, seks, açgözlülük ve intikamla ilgili.”

Assanssin’s Creed dizisi ile ilgili gelen son bilgiler heyecan verici olsa da projenin Netflix’teki yayın tarihi ve hatta ana karakterlerin ön izlemesi bile henüz belli değil. Fakat çok yakında yapımla alakalı yeni detaylar ortaya çıkması bekleniyor.