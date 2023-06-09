Instagram’ın Twitter’a rakip olacak platformundan yeni görüntüler sızdı

Instagram platformu kısa bir süre önce popüler sosyal medya ağı Twitter’a rakip olarak geliştirdiği metin tabanlı yeni uygulamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Mayıs ayında uygulamanın ilk görüntüleri internete sızdırıldı ve kullanıcıların nasıl bir hizmetle karşılaşacaklarına ilişkin pek çok ipucu verildi. Şimdiyse uygulamayla alakalı pek çok merak edilen detay, ilk ağızdan anlatıldı.

Üst düzey bir Meta yöneticisi, bugün The Verge tarafından da takip edilen şirket içi bir toplantıda çalışanlarına Twitter rakibi sosyal ağın bir ön izlemesini gösterdi. Uygulamanın bazı ekran görüntüleri sızdırıldı. Project 92 kod adıyla gizlenen yeni sosyal medya uygulaması, anlaşılan o ki Twitter’a karşı oldukça güçlü bir alternatif olacak.

Twitter rakibi yeni Instagram uygulaması nasıl görünecek?

Mark Zuckerberg’in CEO koltuğunda oturduğu Meta şirketi Project 92 kod isimli yeni bir sosyal medya platformu üzerinde çalışıyor. Şirketin bu hamlesi, ünlü iş insanı Elon Musk’ın geçen yılın Ekim ayında Twitter’ı satın almasının hemen ardından geldi. Dün gerçekleştirilen bir şirket toplantısında, Meta Baş Ürün Sorumlusu Chris Cox, katılımcılara yeni uygulamadan ekran görüntüleri sundu.

Instagram tarafından geliştirilen Twitter rakibi yeni sosyal medya uygulaması, metin tabanlı içerikleri paylaşmak için bağımsız, merkezi olmayan bir sosyal ağ olarak lanse ediliyor. İçerik üreticiler ve tanınmış kişiler için ilgi alanları ile ilgili paylaşımları zamanında yapmaları adına ayrı bir alan yaratma imkanı vaat ediliyor.

Chris Cox yeni sosyal ağı “Twitter’a cevabımız” şeklinde nitelendiriyor. Aynı zamanda Mastodon’a güç veren aynı ağ protokolü olan Activity Pub’ı entegre edecek bağımsız bir hizmet olacağı vurgulanıyor. Ortaya çıkan ekran görüntüleri arasında şık bir giriş ekranı, Twitter’ın mobil uygulamasını oldukça anımsatan bir ana akış sayfası, bir yanıt ekranı ve profil sayfası karşımıza çıkıyor. Fakat ne yazık ki şimdilik bu platformun ne zaman herkese açık bir şekilde piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

Projenin özünde içerik üreticilerinin ve tanınmış kişilerin ihtiyaçlarını dinlemek olduğunu ifade eden Chris Cox, “Sağlıklı bir şekilde yönetilen bir platforma sahip olmakla ilgilenen içerik üreticilerinden ve tanınmış kişilerden, güvenebilecekleri ve bel bağlayabileceklerine inandıkları bir platform hazırlıyoruz” dedi.

Twitter rakibi yeni Instagram uygulaması, Meta’nın daha kişiselleştirilmiş ve merkeziyetçilikten uzak bir yaklaşım hedeflediği görülüyor. Bu sayede Twitter’a karşı güçlü bir alternatif haline gelmeyi amaçlayan şirket, ünlü isimleri de arkasına alarak iddialı bir duruş sergiliyor.