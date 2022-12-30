Twitter rakibi Mastodon platformu yatırımcıları geri çevirdi

Twitter alternatifi sosyal medya platformu Mastodon her geçen gün kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor. Milyarder iş insanı Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık ödemeyle Twitter’ı satın almasından sonra pek çok internet kullanıcısı, yavaş yavaş platformu terk etmeye ve farklı platformlara yönelmeye başladı. Bu süreçte popülaritesi ciddi bir ölçüde artış gösteren Mastodon’a yalnızca kullanıcıların değil, Silikon Vadisi yatırımcılarının da yoğun bir ilgi gösterdiği ortaya çıktı.

Kar amacı gütmeyen ve herhangi bir biçimde reklam göstermeyen Mastodon’a yatırımcılar adeta akın etmeye başladı. Ücretsiz ve açık kaynaklı yazılım, bilindiği üzere kitlesel fonlamayla destekleniyor ve merkeziyetsiz bir yönetim anlayışı içeriyor. Bu ilkelerine sahip çıkan platformun, yüksek sermayeli beşten fazla şirketten gelen yatırım teklifini reddettiği öğrenildi. Financial Times’ın haberine göre önde gelen Silikon Vadisi yatırımcılarını geri çeviren Mastodon’un, girişimcilere hesap vermek zorunda kalırsa özünü kaybedeceğine inanıldığı belirtildi.

Mastodon platformu bağımsızlık ilkesine sahip çıktı

Mastodon’un kurucusu olan Alman yazılım geliştiricisi Eugen Rochko iddialara göre platformu desteklemek ile ilgilenen yatırımcılardan gelen yüzbinlerce doları geri çevirdi. Rochko, Financial Times’a verdiği röportajda Mastodon’un bağımsızlığının kar amacı gütmeyen statüsünü sürdürmesine bağlı kalmaya devam edeceklerini ifade etti. Aynı zamanda, her lokasyonda farklı şekilde yönetilen sunucuların merkezi olmayan moderasyonunun, platformu çekici hale getiren bir unsur olduğunu dile getirdi.

Alman girişimci Rochko, “Mastodon, Twitter’da nefret ettiğiniz bir hale dönüşmeyecek. Tartışmalı bir milyardere satılabileceği, kapatılabileceği, iflas edebileceği gibi unsurlar bizim platformumuzda söz konusu değil” diyerek platformun vizyonunu açıkladı. Bu unsurları içermemeleri yüzünden de kullanıcıların Twitter’ı bırakıp Mastodon’a yönelmeye başladığını kayıtlara geçti.

Platform, Patreon’dan gelen bağışlarla destekleniyor

Mastodon uygulaması finansal anlamda yalnızca kullanıcılarının gücünden destek alıyor. Platformu destekleyen kişiler, bağış yaparak sosyal ağın gelişimine katkıda bulunuyor. Sitenin Patreon abonelik hesabında 8 bin 500’ün üzerinde bağışçı yer alıyor. Böylelikle platform ayda ortalama 25 bin pound para kazanıyor. Bu rakamlar yaklaşık 565 bin Türk Lirası’na tekabül ediyor.

Mastodon kurucusu Eugen Rochko, platformun şu anda tek hissedarı olarak karşımıza çıkıyor. Öte taraftan sosyal ağın 2021 yıllık raporunda yer alan detaylara göre Rochko, işi için platformdan her ay yaklaşık 2 bin 400 Euro (yaklaşık 48 bin TL) ödeme alıyor.

Tamamen ücretsiz ve reklamsız bir sosyal medya deneyimi sunan Mastodon platformu; teknoloji, LGBT, aktivizm, oyun, sanat, müzik, yemek ve mizah gibi kategorilerden pek çok sunucuyu bir araya getiriyor. Mastodon’daki en popüler sunucular arasında ise eski ABD başkanı olan Donald Trump’ın kurduğu Truth Social uygulaması yer alıyor.