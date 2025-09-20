Çin Ar-Ge yatırımında 507 milyar doları aşarak Avrupa’yı geride bıraktı

Çin, bilim ve teknoloji alanındaki Ar-Ge yatırımlarını 2020'den bu yana yüzde 48 artırarak küresel liderlerden biri haline geldi.

Ülke, kuantum ve yaşam bilimleri gibi alanlarda önemli atılımlar yaparak inovasyon kapasitesini güçlendirdi.

Çin, 160'tan fazla ülke ile bilim ve teknoloji iş birlikleri kurarak uluslararası alanda etkinliğini artırıyor.

Çin, teknoloji ve bilim alanındaki atılımlarıyla küresel arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, 18 Eylül’de Pekin’de düzenlediği bir basın toplantısıyla, 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) boyunca bilim, teknoloji ve inovasyon alanında elde edilen başarıları gözler önüne serdi.

Çin’in Ar-Ge yatırımları yüzde 48 arttı

Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun, 2024 yılında Çin’in toplam Ar-Ge yatırımının 3.6 trilyon yuanı (yaklaşık 507 milyar dolar) aştığını belirtti. Bu rakam, 2020 yılından bu yana yüzde 48’lik bir artışa denk geliyor. Ar-Ge yoğunluğunun yüzde 2.68’e ulaşarak Avrupa Birliği ortalamasını geride bıraktığını söyleyen Bakan, Çin’in Ar-Ge personeli sayısında da küresel olarak lider olduğunu vurguladı.

Yin, orijinal inovasyon açısından Çin’in kuantum bilimi, yaşam bilimleri, malzeme bilimi ve uzay bilimi gibi alanlarda büyük atılımlar yaptığını açıkladı. Beş yıl üst üste, önde gelen uluslararası dergilerde yayımlanan makale sayısı ve uluslararası patent başvurularında Çin’in birinci sırada yer aldığını da ekledi.

2024’te, dünyadaki en büyük 2 bin endüstriyel Ar-Ge yatırımcısı arasında 524 Çinli şirketin yer aldığı belirtilirken, bunun toplamın yüzde 26.2’sine denk geldiğinin altı çizildi. Yüksek teknoloji işletmelerinin sayısının 500 bini aşarak 2020’ye kıyasla yüzde 83’lük bir artış gösterdiği ve kurumsal inovasyon kapasitesinde güçlü bir büyüme olduğu vurgulandı.

Temel araştırmalara yapılan yatırımların da sürekli olarak güçlendirildiği belirtildi. Çin’in 2024’te temel araştırmalar için ayırdığı fon, 2020’ye göre yüzde 70’ten fazla artışla 249.7 milyar yuan seviyesini (yaklaşık 35 milyar dolar) buldu.

160’tan fazla ülkeyle ortaklık kuruldu

Çin’in uluslararası bilim ve teknoloji iş birliklerini de genişlettiği ifade edildi. Şirket, 160’tan fazla ülke ve bölgeyle ortaklık kurarak 119 hükümetler arası iş birliği anlaşması imzaladı. Çin, büyük uluslararası bilim programlarına ve projelerine aktif olarak katılarak açık ve küresel olarak rekabetçi bir inovasyon ekosisteminin gelişimini teşvik ediyor.

Bakan Yin, 14. Beş Yıllık Plan döneminin, Çin’in bilim ve teknoloji gelişiminde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Ülkenin inovasyon kapasitesinin önemli ölçüde arttığını ve yüksek kaliteli büyüme için güçlü bir temel atıldığını söyledi.