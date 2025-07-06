Turn 10 ekibi Forza Motorsport serisini rafa kaldırdı

Fred Russell sosyal medyada yaptığı paylaşımla Turn 10’un Forza Motorsport departmanını tamamen kapattığını söyledi.

İddialara göre Turn 10 Studios ekibi artık yalnızca Forza Horizon serisine destek verecek.

Kısa sürede dikkat çeken bu açıklama, Microsoft’un Xbox bünyesinde yaptığı yaygın işten çıkarmaların hemen ardından geldi.

Eski bir Turn 10 stüdyosu çalışanı olan Fred Russell, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Forza Motorsport ekibinin kapatıldığını söyledi. Aynı zamanda stüdyoda artık yalnızca Horizon serisine destek verildiğini öne sürdü.

Dikkat çeken bu iddia, Microsoft’un Xbox bölümü genelindeki işten çıkarmalar (yaklaşık 9 bin çalışan işten çıkarıldı) ve stratejik yeniden yapılanma sürecinde gündeme geldi. Şu ana kadar Microsoft ya da Turn 10’dan serinin geleceğine dair resmi bir açıklama gelmedi.

Turn 10 şimdilik “Motorsport” defterini kapattı

Ortaya çıkan ekran görüntüsünden, stüdyodan neredeyse on yıl uzak kalmasına rağmen Russell’ın hala ayrıcalıklı bilgilere erişimi olduğu anlaşılıyor. Fidler_2K adlı kullanıcı Reset Era’da geliştiriciye ait olduğu iddia edilen bir gönderiyi paylaşıp Reddit’e gönderdikten sonra bilgi online olarak ortalıkta dolaşmaya başladı.

Russell şirketten 2016’da ayrılmasına rağmen hala birçok üyesiyle iletişimini sürdürüyordu ve oyunlara karşı özel bir sevgi besliyordu. Bloomberg’den Jason Schreier’e göre Microsoft stüdyoyu kapatmasa da çalışanlarının yarısından fazlası bu hafta işten çıkarıldı.

Many of Xbox's subsidiaries are getting hit by the layoffs this morning, including Call of Duty studios such as Raven. Big cuts at Forza Motorsport developer Turn 10 – nearly 50% of staff, per source. — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-07-02T16:43:19.681Z

Russell eleştirilere yanıt verdi

Russell, Turn 10’da dört yıl boyunca serinin içerik koordinatörü olarak çalıştı. Stüdyonun eski çalışanı Facebook’ta yaptığı bir paylaşımda, Xbox bölümünün seriye ayrılmış alanı tamamen kapatmaya karar verdiğini belirtti: “Turn 10 Studios Forza Motorsport alanını kapattı ve takım artık yok. En iyi araba yarışı video oyunları için çok üzücü bir gün. Orada geçirdiğim zamanı sevdim.”

Sosyal medyada yapılan yorumlara yanıt veren Russell, Xbox’ın yarış oyunlarından tamamen vazgeçmediğini açıkladı. Şirket, Playground Games destek stüdyosunun bir yan ürünü olarak başlayan Forza Horizon’un yeni bölümlerine yatırım yapmaya devam edecek gibi görünüyor.

Bu karar şirket adına mantıklı görünüyor. Özellikle de serinin 2021’de yayınlanan beşinci bölümünün büyük bir eleştirel ve ticari başarı elde ettiğini düşündüğünüzde… En son Motorsport, halk arasında pek de popüler olmayan daha hizmet tabanlı bir format benimseyen 2023’te yayınlandı.

Turn 10’da işini kaybedenler arasında Russell’ın gönderisine yorum yapan sunucu John Schommer da var. Franchise’ın resmi web sitesini güncellemenin yanı sıra, yarış oyunlarıyla ilgili haberleri ve güncellemeleri paylaşan birkaç canlı yayına da ev sahipliği yaptı.

Xbox şu ana kadar stüdyoda kaç kişinin işini kaybettiğini ya da Forza Motorsport’un geleceğinin ne olacağını açıklamadı. Popüler oyun serisi 2005 yılında şirketin ilk konsolunda başladı. Çeşitli araç seçimleri ve simülasyon ile daha çok arcade odaklı oyun öğelerinin iyi bir karışımını sunması nedeniyle kısa süre içinde büyük ün kazandı.