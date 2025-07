Turn 10 ekibi Forza Motorsport serisini rafa kaldırdı

Eski bir Turn 10 stüdyosu çalışanı olan Fred Russell, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Forza Motorsport ekibinin kapatıldığını söyledi. Aynı zamanda stüdyoda artık yalnızca Horizon serisine destek verildiğini öne sürdü.

Dikkat çeken bu iddia, Microsoft’un Xbox bölümü genelindeki işten çıkarmalar (yaklaşık 9 bin çalışan işten çıkarıldı) ve stratejik yeniden yapılanma sürecinde gündeme geldi. Şu ana kadar Microsoft ya da Turn 10’dan serinin geleceğine dair resmi bir açıklama gelmedi.

Ortaya çıkan ekran görüntüsünden, stüdyodan neredeyse on yıl uzak kalmasına rağmen Russell’ın hala ayrıcalıklı bilgilere erişimi olduğu anlaşılıyor. Fidler_2K adlı kullanıcı Reset Era’da geliştiriciye ait olduğu iddia edilen bir gönderiyi paylaşıp Reddit’e gönderdikten sonra bilgi online olarak ortalıkta dolaşmaya başladı.

Russell şirketten 2016’da ayrılmasına rağmen hala birçok üyesiyle iletişimini sürdürüyordu ve oyunlara karşı özel bir sevgi besliyordu. Bloomberg’den Jason Schreier’e göre Microsoft stüdyoyu kapatmasa da çalışanlarının yarısından fazlası bu hafta işten çıkarıldı.

Many of Xbox's subsidiaries are getting hit by the layoffs this morning, including Call of Duty studios such as Raven. Big cuts at Forza Motorsport developer Turn 10 – nearly 50% of staff, per source.

— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2025-07-02T16:43:19.681Z