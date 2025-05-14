F1 25 sistem gereksinimleri (PC)

F1 25 sistem gereksinimleri açıklandı.

Oyunu yol izleme teknolojisi ve 8K ile çalıştırabilmek için güçlü bir ekran kartına ihtiyacınız olacak.

Merakla beklenen oyun ay sonunda PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlanacak.

EA Sports ve Codemasters, F1 25 sistem gereksinimleri ile karşımıza çıktı. Merakla beklenen oyunu PC’de çalıştırmak için gereken minimum ve önerilen gereksinimler açıklandı.

Electronic Arts’tan gelen liste oldukça kapsamlı bir yapılandırma sunuyor. 8K, sanal gerçeklik ve yol izleme için yapılandırılmış cihazlara kadar her şeyi içeriyor. EA oyunun Iconic Edition ve Standard Edition olmak üzere iki versiyon halinde Mayıs ayı sonunda piyasaya sürülmesini planlıyor.

F1 25 PC sistem gereksinimleri

Minimum Tavsiye edilen Sanal gerçeklik Performans Kalite 8K UHD Yol İzleme Çözünürlük 1080p@60FPS // 2K/Göz @90fps 1440p @144fps 4K @60fps 8K @60fps 1080p@60fps Ön ayar Düşük Yüksek Yüksek Yüksek Ultra Yüksek Ultra Yüksek Ultra Maksimum İşlemci Core i5-6400, Ryzen3 1200 Core i5-9600k, Ryzen 5 2600X Ryzen 5 2600X Core i5-12600k, Ryzen 5 7600X Core i5-10600k, Ryzen 5 5600X Core i5-12600k, Ryzen 5 7600X Corei5-12600k, Ryzen 5 7600X Ekran kartı GTX 1060, RX570, Arc A380 RTX 2070 / RTX 5060, RX 6600 XT, Arc A750 RTX 3080Ti / RTX 5080, RX 7900 XT RTX 3080 / RTX 50701Ti, RX 6800 XT, Arc B580 RTX 3080Ti RTX 5080, RX 7900XTX, Arc B580 RTX 4090 / RTX 5090 RTX 4080 SÜPER / RTX 5080, RX 7900XTX VRAM 6 GB 8 GB İngiltere 12 GB 16 GB 24 GB 16 GB RAM notları 8 GB *ReBAR *3200MT/s RAM 16 GB *ReBAR *3200MT/s RAM 16 GB 16 GB A *ReBAR *3200MT/s RAM A DDR5 RAM 16 GB *ReBAR *3200MT/s RAM 32 GB 16 GB Yükselticiler Native Native Native Native Kalite Dengeli + FG Kalite Işın İzleme Kapalı Kapalı Kapalı Kapalı Açık Açık Yol İzleme

PC platformunda F1 25 oyununu 1080p’de, saniyede 60 kare ve standart grafik kalitesinde oynayabilmek için oyuncunun en azından GeForce GTX 1060 veya Radeon RX 570 ekran kartına ihtiyacı var. Aynı zamanda 8 GB RAM ve Intel Core i5-6400 ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemciye ihtiyacınız bulunuyor.

Ancak F1 25’i daha kaliteli bir şekilde deneyimlemek istiyorsanız bu gereklilikleri daha da artırmanız mümkün. Zira oyunu 4K çözünürlükte veya yol izleme aktif halde oynamak isteyenler için son nesil GPU’ları kullanmaları öneriliyor. Bunların arasında 32 GB’a kadar RAM’e sahip RTX 4090 veya RX 7900 XTX yer alıyor.

EA sanal gerçeklik deneyimleriyle ilgilenen oyuncuların RTX 2070 veya üzeri kartlara sahip olması gerektiğini de belirtti. Ayrıca Intel Core i5-9600K gibi işlemciler de mevcut. 8K’da 60 FPS’ye ulaşmak için kurulumun dengeli yükseltme ve kare oluşturma desteğini birleştirmesi gerekiyor.

Codemasters’tan yeni detaylar geldi

Açıklanan F1 25 sistem gereksinimleri, ışın izleme desteği ve devreleri doğru bir şekilde taramak için LiDAR kullanımı gibi özellikleri içeren oyunun görsel evrimini vurguluyor. Ancak Codemasters bu fırsatı değerlendirerek oyuna dair başka detayları da açıkladı.

Şirketten gelen açıklamaya göre F1 25’e yeni modlar da eklenecek. Braking Point 3, kurgusal Konnersport takımının hikayesini sürdürürken, My Team 2.0 modu takım yönetimi ve performansında değişiklikler getiriyor. Bir diğer yenilik ise artık üreticiye göre değişen motor sesleri olacak.

F1 25 ne zaman çıkacak?

EA, F1 25’i Iconic Edition’ı satın alanlar için 27 Mayıs’ta yayınlayacak. Standart versiyon 30 Mayıs’ta piyasaya çıkacak. EA oyunu PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürecek.