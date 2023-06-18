F1 23 konsol ve PC’lerde piyasaya çıktı

Codemasters ve Electronic Arts ortaklığında hazırlanan popüler yarış oyunu simülasyonu F1 2023 oyunu piyasaya çıktı. Dünyanın en ünlü yarış müsabakası olan Formula 1’den ilham alan yarış serisinin yeni bölümü Steam, Epic Games Store ve EA App aracılığıyla PC’de mevcut. Öte yandan oyun, konsol dünyasında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S’de listeleniyor.

F1 23 oyunu, 2021 sürümünde var olan ancak 2022’de yer almayan, oyunculara bir hikaye modu sunan eğlenceli modunun geri dönüşünü büyük bir yenilik olarak vaat ediyor. Oyuncular bu yıl yarışmada yer alan tüm pistlerde, 2023 sezonundan takımların ve sürücülerin keyfini çıkarma şansına sahip olacak. Aynı zamanda oyun, ışın izleme seçeneğine ev sahipliği yapıyor ve PC’de VR modunu da berinde beraberinde getiriyor.

F1 2023 fiyatı ne kadar?

F1 23’ün Steam fiyatı şu anda standart sürümü ile 1.199,99 TL karşılığında satılıyor. Öte yandan Champions Edition versiyonuna 1.599,99 TL’den ulaşılabiliyor. Her iki pakette de VR desteği karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki şimdilik Türkçe dil desteği bulunmayan oyuna EA Play aracılığıyla Play First Trial için 5 saatlik deneme sürümüyle ulaşmanız mümkün kılınıyor.

F1 2023, PlayStation dünyasında 1.400 TL karşılığında satılıyor. Yine EA Play hizmetinden 5 saat deneme sürümü karşımıza çıkıyor. Satın alan kullanıcılar oyuna hem PS4, hem de PS5’ten erişim sağlayabiliyor. 1.700 TL’den satılan Champions Edition paketi ise PS4 ve PS5 desteklerinin yanı sıra Max Verstappen oyun içi ögeleri, 4 yeni My Team yarış ikonu, F1 World Bumper Pack ve 18 bin PitCoin içeriyor.

Xbox One ve Xbox Series X/S konsollarında ise oyun 1.399,99 TL’den satılıyor. Champions Edition paketi 1.699,99 TL karşılığında erişilebiliyor. Electronic Arts, uzun bir süredir heyecanla beklenen oyunu şu cümlelerle lanse ediyor:

2023 FIA Formula One World Championship’in resmi video oyunu EA SPORTS™ F1® 23’te en geç fren yapan siz olun. Heyecan verici “Braking Point” hikaye modunun yeni bölümünde yüksek hızlı drama ve hararetli rekabetler bulunuyor. Yeni Las Vegas ve Qatar pistlerinde tekerlek tekerleğe yarışın ve F1 World’de ödüller ve geliştirmeler kazanın. Yeni Kırmızı Bayraklar özgün bir stratejik unsur ekliyor ve yüzde 35 Yarış Mesafesi daha fazla aksiyon ve heyecan yaratıyor. Favori 20 pilotunuz ve 10 takımınızı içeren resmi F1 kadrosuyla güncellenen 2023 araçlarını sürün. My Team Career Modunda hayalinizdeki kadroyu kurun ve kazanmak için yarışın, bölünmüş ekranda veya genişletilmiş çapraz platform çok oyunculu modda mücadele edin ve yeni Racenet Leagues ile daha sosyal olun.

Son olarak geçtiğimiz günlerde NVIDIA’nın, GeForce RTX grafik kartlarında yer alan DLSS (Deep Learning Super Sampling) özelliğini lansman gününden itibaren F1 2023’te destekleyeceğini duyurmuştu. Oyun şu anda DLSS 2 teknolojisiyle GeForce RTX üzerinden oynanabiliyor. Öte yandan DLSS 3 desteğinin ise yakın zamanda bir güncellemeyle kullanıcılara sunulacağı aktarılıyor.

F1 23 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit (Sürüm 21H1 veya üzeri)

Windows 10 64 bit (Sürüm 21H1 veya üzeri) İşlemci: Intel Core i3-2130 veya AMD FX 4300 | VR için: Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 2600X

Intel Core i3-2130 veya AMD FX 4300 | VR için: Intel Core i5-9600K veya AMD Ryzen 5 2600X Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD RX 470 | Işın İzleme için: GeForce RTX 2060 veya Radeon RX 6700 XT | VR için: NVIDIA GTX 1660 Ti veya AMD RX 590 | Sürücü NVIDIA 522.25 veya AMD 23.2.1

NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD RX 470 | Işın İzleme için: GeForce RTX 2060 veya Radeon RX 6700 XT | VR için: NVIDIA GTX 1660 Ti veya AMD RX 590 | Sürücü NVIDIA 522.25 veya AMD 23.2.1 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı

Geniş bant İnternet bağlantısı Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

80 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX Uyumlu

DirectX Uyumlu VR Desteği: Klavye ve fare gereklidir

Önerilen sistem gereksinimleri: