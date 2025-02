Klasik Gears of War oyunları için PlayStation 5 müjdesi

Gears of War serisi için PS5 müjdesi verildi.

Serinin ilk üç oyununu kapsayan Gears of War 1-2-3 ilk defa PlayStation dünyasına adım atacak.

Bunun yanı sıra Microsoft, serinin yeni oyunu olan Gears of War: E-Day'i bu yıl piyasaya sunması planlıyor.

Klasik Gears of War oyunları çok yakında PlayStation 5 kullanıcılarıyla buluşacak. Bir döneme damgasını vuran efsane oyunlar bu sayede ilk defa Microsoft ekosistemi dışında satışa sunulacak.

Sevilen klasik oyunlar PlayStation dünyasına ilk defa gelecek. Gears of War 1-2-3 oyunları Xbox Series X, PlayStation 5 ve PC’de yeniden düzenlenmiş sürümleriyle yayınlanacak. Elbette PS versiyonunun şimdilik yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu, resmi olarak konunun doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.

Gears of War serisi 22 milyondan fazla sattı

Epic Games tarafından geliştirilip Microsoft imzasıyla piyasaya çıkan Gears of War serisi üçüncü şahıs nişancı (TPS) türünün en önemli oyunları arasında kabul ediliyor. Serinin ilk üç oyunu Xbox 360 dönemine tam anlamıyla damgasını vurarak, oyunun geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı oldu.

Hem etkileyici hikayesi hem de eğlenceli oynanış detaylarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Gears of War 1-2-3 şimdiye kadar toplamda 22 milyondan fazla kopya satışına ulaştı. Ticari anlamda büyük bir başarı elde etmeyi başaran oyun serisi, eleştirmenlerden tam not aldı.

Oynanış mekaniği ile artı puan toplayan Gears of War serisi aynı zamanda Xbox Live aracılığıyla sunulan çok oyunculu modlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise şirket, oyunun yenilenmiş sürümlerinde çok oyunculu çapraz platform desteğine izin vermeyi ve farklı platformlardaki oyuncuları bir araya getirmeyi planlıyor.

Gears of War: E-Day bu yıl piyasaya çıkacak

Serinin altıncı oyunu olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan Gears of War: E-Day, The Coalition ve People Can Fly tarafından gelişiliyor. Xbox Game Studios imzasıyla yayınlanacak oyun, orijinal Gears of War’dan 14 yıl öncesinde geçen olayları konu alıyor.

Marcus Fenix ve Dom Santiago’nun hikayesini konu alan yeni oyun, insanlık ile Locust Horde’nin ilk defa karşılaştıkları Emergence Day’i anlatıyor. Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirilen yapımın bu yıl Microsoft tarafından oyunseverlere sunulması bekleniyor.

Serinin bir sonraki oyunu olan Gears of War: E-Day’in henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor. Microsoft, Gears of War’a ek olarak Fable, South of Midnight ve Doom: The Dark Ages gibi diğer oyunları da yine bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyor.