Forza Horizon 4 için yolun sonu! Tüm platformlara veda edecek

Playground Games tarafından 2018 yılında yayınlanan Forza Horizon 4 oyunu çok yakında dijital mağazalardan kaldırılacak. Açıklanan bilgilere göre oyun, yıl sonunda lisanslarının sona ermesi ile birlikte tüm platformlara veda edecek. 15 Aralık 2024 tarihinde oyunun indirilmesi ne yazık ki mümkün olmayacak.

Altı yıl önce Xbox ve PC platformları için yayınlanan popüler yarış oyunu önümüzdeki aylarda artık rafa kaldırılacak. Çok yakında fişi çekilecek oyun ne yazık ki belirlenen tarihten sonra yeni oyuncuları ağırlamayacak. Microsoft’un yarış oyununa ulaşmak isteyenler Forza Horizon 5’e yönlendirilecek.

Forza’nın blog sayfasından paylaşılan bilgilere göre 15 Aralık’ta Steam ve Microsoft Store platformlarından ayrılacak oyunun DLC’leri şimdiden mağazalardan kaldırılmış durumda. Şu anda oyunun DLC’lerine ulaşmak mümkün olmasa da yıl sonuna kadar Standard, Deluxe ve Ultimate sürümlerini satın almanıza imkan tanınacak.

Forza Horizon 4 için son fırsat! Yüzde 80 indirim yapıldı

Aralık ayının ortasında fişi çekilecek Forza Horizon 4 halihazırda oyunu indirmiş olan kullanıcılar tarafından oynanmaya devam edilebilecek. 15 Aralık her ne kadar oyunu indirmek için son tarih olarak belirtilse de kullanıcılar çevrimdışı olarak Forza Horizon 4’ü çalıştırmayı sürdürebilecek. Yalnızca yeni kullanıcılar söz konusu tarihten sonra artık oyunu satın alamayacak.

Playground Games ve Microsoft tarafından açıklanan bilgilere göre Forza Horizon serisinin popüler oyunu dijital platformlardan kaldırılmadan önce kaçırılmayacak bir fırsatla karşımıza çıkıyor. Yıl sonuna dek ulaşmak isteyen oyuncular için son bir şans tanıyan şirket yüzde 80 indirim avantajıyla dikkatleri üzerinde topladı.

Forza Horizon 4’ün Steam fiyatı yüzde 80 indirim sayesinde daha erişilebilir hale geldi. Oyunun standart sürümü 19,99 dolar yerine 3,99 dolar (yaklaşık 130 TL) karşılığında satılıyor. Deluxe Edition 25,99 dolar yerine 5,19 dolardan (yaklaşık 170 TL) oyunculara hitap ediyor. Oyunun en gelişmiş paketi olan Ultimate Edition versiyonu ise 31,99 dolar yerine 6,39 dolara (yaklaşık 210 TL) erişilebiliyor.

Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10 15063.0 ya da daha iyisi

Windows 10 15063.0 ya da daha iyisi İşlemci: Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz

Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: Nvidia 650TI ya da AMD R7 250x

Nvidia 650TI ya da AMD R7 250x DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama alanı: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri: