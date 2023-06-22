Capcom 40 yılda 500 milyon oyun sattı

Kenzo Tsujimoto tarafından 1979 yılında Japonya’da kurulan ve ilk oyununu 1983’te yayınlayan dünyaca ünlü oyun şirketi Capcom şimdiye kadar birbirinden başarılı oyunlara imza attı. Street Fighter, Mega Man, Resident Evil, Devil May Cry, Onimusha, Dino Crisis, Dead Rising, Sengoku Basara, Monster Hunter, Breath of Fire ve Ace Attorney gibi eğlenceli oyun serileri ile kalabalık bir oyuncu kitlesine hitap etmeyi başaran firma, bilindiği üzere son yıllarda özellikle de Resident Evil oyunlarının yeniden yapımlarına ağırlık göstermeye başladı.

Bu sene oyun sektöründe 40. yılına girecek olan Capcom’un şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık olarak 500 milyon oyun sattığı öğrenildi. Ortaya çıkan bu bilgiler, Capcom’un bu kırk yıllık tarihi boyunca dünyada 230 ülke ve bölge arasında 307 farklı oyun sattığını aktaran Game Industry internet sitesi tarafından açıklandı.

En çok satan Capcom oyunları belli oldu

Capcom’un geliştirmiş olduğu oyunlar arasında en çok satan franchise serisi Resident Evil olarak biliniyor. Yakın bir zaman önce şirket, oyunlarının satış rakamlarını güncelledi ve 1996 yılında başlayan seride 142 milyon adet satış elde etmeyi başardı.

23 Mart tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S ve Microsoft PC platformlarında piyasaya çıkan Resident Evil 4 Remake, Nisan ayının ilk haftasına kadar 4 milyondan fazla satış yaparak tüm gözleri üzerine çekti. Resident Evil 7 ve Resident Evil 2’nin yeniden yapımları ise sırasıyla 12 ve 11,90 milyon adetle serinin en çok satan oyunları arasına yerleşti.

Capcom ekibinin en başarılı ikinci serisi ise Monster Hunter olarak biliniyor. Yaklaşık 19 yıldır piyasada mevcut olan bu seri, şimdiye kadar 59 oyunla beraber 92 milyon kopya satışı yakaladı. Monster Hunter World tek başına ve Icerbone DLC paketi ile farklı versiyonlarında 22 milyondan fazla satışa imza attı. Bu sayede franchise, şirketin en başarılı serilerinden bir tanesi haline geldi. Öte yandan Monster Hunter Rise da yine büyük bir başarı yakaladı. Mart 2021 tarihinden itibaren oyun bir DLC paketi aldı ve zamanla farklı platformlarda piyasaya sürüldü. Oyunun 12.70 milyon satış yaptığı belirtildi.

Tüm zamanların en iyi dövüş oyunları arasında kabul edilen Street Fighter ise üçüncü sıradan karşımıza çıkıyor. Serinin en çok satan oyunu 7.20 milyon kopya ile Street Fighter 5 oldu. 94 oyun içeren seri, şimdiye kadar 49 milyon adet sattı.

Capcom şirketi bu yıl yeni oyunlar ile hayranlarının karşısına çıkmaya devam edecek. Bu ayın başlarında yayınlanan Street Fighter 6’nın yanı sıra 17 Temmuz tarihinde Exoprimal yayınlanacak. Ayrıca Dragon’s Dogma 2, Path of the Goddess ve Pragmata’nın da yakın tarihlerde hayranlarıyla buluşacağı tahmin ediliyor.