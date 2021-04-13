Türkiye’de Z kuşağının yazılım alanında beklentileri neler? (RAPOR)

TalentGrid, teknoloji dünyasında öğrencilerin kodlamayı nasıl öğrendikleri, hangi teknolojilere odaklandıkları ve bir işte ne aradıklarını inceleyerek yeni bir rapor yayınladı. “Geleceğin Yazılımcıları Öğrenci Raporu 2021” isimli rapor, Z kuşağının yazılım teknolojileri odağındaki tercihleri ve şirketten beklentileri konusuna dikkat çekiyor.

Yazılımcıları ve teknoloji şirketlerini, kriterlerine göre eşleştiren bir HR Tech platformu olan TalentGrid; yazılım topluluklarının da desteğiyle ulaştıkları 426 öğrenciye; ilgi alanlarını, gelecekte yoğunlaşmak istedikleri teknolojileri, yazılım dünyasındaki gelişmeleri hangi kanallardan takip ettiklerini ve şirketlerden beklentilerini inceleyerek detaylı bir rapor hazırladı.

Peki bu tavan yapan dijitalleşme hızında öğrenci kuşağının yazılım teknolojileri odağındaki tercihleri neler? Öğrencilerin startup’larda çalışmak konusundaki motivasyonları ne durumda? Çalışmak istedikleri şirketten beklentileri neler?

Bunun gibi daha birçok sorunun cevabının analiz edildiği Öğrenci Raporu’ndan çıkan bazı sonuçlar:

Kodlamayı öğrenmek için sadece okul yeterli değil

Ankete katılan 426 öğrenciye “Kodlamayı öğrenmek için okul dışında hangi platformları tercih ediyorsun?” sorusu sorulduğunda, öğrencilerin yeni beceriler öğrenmek için birçok platformu aynı anda kullandıkları gözüküyor.

Günümüzde YouTube, yeni nesil geliştiriciler için en popüler öğrenme aracı olarak kullanılıyor.

Öğrencilerin yarısından fazlası “yapay zeka” alanına ilgili

Son yıllarda verinin giderek önem kazanması ile birlikte Veri Bilimi, Makine Öğrenmesi gibi alanlar oldukça popüler olmaya başladı.

Kimisi yapay zekanın insan gücünü azaltacağını, bu nedenle işsizliğe yol açacağını, kimisi ise büyük fırsatlar doğuracağını düşünüyor iken, öğrencilere sorduğumuz “Hangi alanla ilgileniyorsun?” sorusunun cevabı olarak öğrencilerin %54.5‘i yapay zeka ile ilgilendiğini belirtiyor.

Çalışacakları ekipteki öğrenme fırsatları öğrenciler için çok önemli

Öğrencilere çalışmak istediği şirketlerden beklentilerini sorulduğunda, her şeyden önce öğrencilerin 1 numaralı önceliğinin %93.4 oran ile “Profesyonel gelişim ve öğrenme” olduğu görülüyor. Öğrencilerin, öğrenme konusunda oldukça hevesli olması çok değerli bir nokta.

Geleceğin Yazılımcıları Öğrenci Raporu’nun tamamını incelemek için buradan indirebilirsiniz.

AYRICA BKZ: