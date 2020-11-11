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Türkiye Yazılım Teknolojileri Raporu 2020: Hangi teknoloji daha çok tercih ediliyor?

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Türkiye’nin büyüyen yazılım topluluklarından olan TalentGrid, Ekim 2020’de yayınladığı, şirketlerin yazılım geliştirirken kullandıkları teknolojileri listelediği Teknoloji Dizini’ni üzerinden detaylı bir analiz yaparak, yeni bir rapor yayınladı.

Yazılımcı ve teknoloji şirketlerini, kriterlerine göre eşleştiren bir HR Tech platformu olan TalentGrid, Ekim 2020 sonu itibariyle Teknoloji Dizini’ne dahil olan yaklaşık 200 şirketin kullandığı uygulama ve teknolojileri inceleyerek, detaylı bir rapor hazırladı.

Türkiye’de son 5 yıl içerisinde kurulmuş şirketler ürün geliştirirken hangi programlama dili veya framework’leri tercih ediyor? Şirketlerin en yaygın olarak kullandığı metodoloji ve uygulamalar hangileri? Hangi dikeyde CI/CD kullanımı daha yaygın?

Bunun gibi daha bir çok sorunun cevabının analiz edildiği Türkiye Yazılım Teknolojileri Raporu’ndan çıkan bazı sonuçlar:

Son 5 yıl içerisinde kurulmuş genç şirketler ürün geliştirirken Backend için daha çok Python ve Node.JS, Frontend’de ise React tercih ediyor.

Şirketlerin kuruluş yıllarına, yani yaşlarına göre kullandıkları programlama dillerinde, son 5 yıl içerisinde kurulmuş genç şirketlerin backend geliştirmesinde daha çok Node.JS ve Python kullanmayı tercih ettiği net bir şekilde görülüyor. Her 2 yeni şirketten 1’i, Backend’ini Python ile geliştirmeyi tercih ediyor. C# ve Java kullanımı ise, 6 yıldan büyük şirketlerle kıyaslandığında, bu şirketlerde çok daha az.

Frontend’de, Javascript framework’lerinin kullanım oranlarını karşılaştırdığımızda ise, React’in %81.7 ile açık ara en yaygın olarak kullanılan framework olduğu görülüyor. React’i sırasıyla 38.3 ile Vue.JS, %29.6 ile Jquery ve %27 ile Angular takip ediyor.

Node.JS backend geliştirmesinde en yaygın olarak kullanılan framework.

Backend geliştirmesinde kullanılan framework ve kütüphaneler arasında Node.JS %35.6’lık bir oranla, en yaygın olarak kullanılan frameworkler arasında ilk sırada yer alıyor. Belli ki şirketlerin çoğu ana ürünlerinde hala legacy teknolojileri tercih etseler de, yan ürün veya modüllerde Node.JS gibi daha yeni dilleri de tech stack’lerine dahil etmişler.

Mobil geliştirmede React Native oldukça popüler.

Mobil geliştirmede kullanılan cross platform dillerde React Native kullanımı oldukça yaygın. Cross platform diller kullanarak geliştirme yapan şirketlerin %75’i React Native kullandığını iletiyor.

Türkiye Yazılım Teknolojileri Raporu’nun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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