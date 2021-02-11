Türkiye’de her 10 yazılımcıdan sadece 1’i kadın (RAPOR)

TalentGrid, teknoloji dünyasında kadının kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayarak yeni bir rapor yayınladı. TR Yazılımda Kadın Raporu, Türkiye’de yazılım sektöründeki cinsiyet odaklı farklılıklara dikkat çekiyor.

Yazılımcıları ve teknoloji şirketlerini, kriterlerine göre eşleştiren bir HR Tech platformu olan TalentGrid; kendi yazılımcı komünitesine dahil olan 2688 yazılımcının maaş beklentilerini, yan hak tercihlerini, teknoloji seçimlerini, maaş kriterlerini inceleyerek detaylı bir rapor hazırladı.

Türkiye’de yazılım odaklı çalışan kadınların maaş beklentileri, erkeklerden ne kadar farklılaşıyor? Yönetim kadrosuna yeterince kadın lider girebiliyor mu? Kadınların startup’larda çalışmak konusundaki motivasyonları erkeklerden ayrışıyor mu?

Bunun gibi daha birçok sorunun cevabının analiz edildiği Yazılımda Kadın Raporu‘ndan çıkan bazı sonuçlar:

Her 10 yazılımcıdan 9’u erkek

Faydalandığımız 2688 kişilik yazılımcı verisine manuel olarak eklediğimiz cinsiyet bilgilerini incelediğimizde, erkek domine datayı görebiliyoruz. Yazılımcıların %88.2‘si erkek iken, yalnızca %11.8‘i kadınlardan oluşuyor. Cinsiyet detayına baktığımızda gördüğümüz bu oran yalnızca TR’ye özel bir durum değil. Global raporlarda da yazılım dünyasının erkek domine bir sektör olduğunun pek çok defa altı çizildi, oranlar da benzer.

Yönetimde görev alan kadınların oranı erkeklere göre daha düşük

Yazılımcıların ekip, teknoloji veya mimari tarafında söz sahibi olacak kıdem ve ünvana sahip olup olmadığını inceleyerek, yönetimde yer alma oranlarını belirledik.

319 yazılımcı kadın arasında, yönetim seviyesinde (Lead, Manager, Director, CTO gibi ünvanlara sahip olanlar) olanların oranı yalnızca %3.13 iken, 2377 erkek yazılımcı arasında bu oran %7.9. Yani teknoloji odağında çalışan kadınların yönetimde yer alma oranı, erkeklere göre daha düşük.

Kadınlar daha çok Data Science’a yöneliyor

Kadın ve erkeklerin kendi içerisindeki dağılımı incelediğimizde ise, Full-Stack Developer ve Data Scientist rollerinde cinsiyete göre anlamlı fark olduğu görülüyor.

Erkeklerin %26.1‘i kendini Full-Stack Developer olarak tanımlarken, bu oran kadınlarda yalnızca %16.2. Data Science’ta ise bu durum tam tersi. Kadınların %16.5‘i Data Scientist rolünde iken, bu oran erkeklerde yalnızca %4.9.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.