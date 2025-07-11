Tim Cook, Apple’ın tasarım ekibinin kontrolünü eline alıyor

Apple CEO'su Tim Cook, tasarım ekibinden düzenli raporlar almaya başlayarak markanın estetik vizyonunu daha merkezi bir hale getirmeyi planlıyor.

Apple bu sayede ürün estetiği konusunda daha brleşik ve stratejik bir yön izlemeyi hedefliyor.

Ayrıca şirketin Operasyon Direktörü Jeff Williams'ın yıl sonunda emekliye ayrılması bekleniyor.

Apple’ın kamuoyu algısı iki temel unsura dayanıyor. Ürünlerinin yüksek fiyatı ve evrensel olarak kabul görmüş tasarım felsefesi dünya çapında kabul görmüş durumda. İlki tartışmalara yol açarken, ikincisi ise Amerikan markası için temel bir değeri temsil ediyor.

Bu değerin önemini vurgulayan bir kararla birlikte gelecekteki ürün tasarımının doğrudan denetimi artık CEO Tim Cook’a devrediliyor. Apple’ın resmi blog sayfasından paylaştığı bilgilere göre başarılı yönetici bundan sonra tasarım ekibinin kontrolünü tamamen eline alacak.

Apple tasarım ekibindeki operasyonel değişiklikleri uyurdu

Apple ünlü tasarım ekibinin raporlama yapısını değiştiren şirket genelinde bir yeniden yapılanma duyurdu. Ürün estetiğinden sorumlu olan ve şu anda Operasyon Direktörü Jeff Williams’a bağlı olan ekip, CEO Tim Cook’un doğrudan denetimine geçecek.

Bu önemli değişiklik, Williams’ın yıl sonunda şirketten emekli olma kararının ardından geldi. Şirketin yaptığı resmi duyuru, başarılı çalışanın Apple’daki uzun kariyerinin sonunu işaret ediyor. Bu geçişle birlikte Apple’ın tasarım ekibi, bir süredir ilk kez doğrudan şirketin en üst düzey yöneticisine rapor vermeye başlayacak.

Apple CEO’su Tim Cook konuya ilişkin şunları söyledi:

“Jeff ve ben hatırlayabildiğim kadarıyla hep birlikte çalıştık. Apple onsuz bugünlere gelemezdi. Dünyanın en saygın küresel tedarik zincirlerinden birinin yaratılmasına yardımcı oldu. Apple Watch’u piyasaya sürdü ve gelişimini yönetti. Apple’ın sağlık stratejisini tasarladı. Dünya standartlarındaki tasarımcı ekibimize büyük bir bilgelik, yürek ve özveriyle liderlik etti. Yıllar boyunca Apple’a yaptığı sayısız katkı ve sadık dostluğu için ona minnettarım ve her zaman minnettar olacağım. Jeff’in gerçek mirası, yarattığı muhteşem ekipte görülebilir ve çok özlenecek olsa da geleceğin çalışmalarını inanılmaz ellere bırakıyor.”

Operasyon Direktörü olarak uzun yıllardır Apple’da görev alan Jeff Williams ise şu sözlerle şirkete veda etti:

“Apple’a derin bir sevgim var. Bu şirketteki tüm harika insanlarla çalışmak hayatımın ayrıcalığıydı ve Tim’e bu fırsat, ilham verici liderliği ve yıllar süren dostluğumuz için ne kadar teşekkür etsem az. Haziran, Apple’daki 27. ve sektördeki 40. yıl dönümümdü. Gelecek yıldan itibaren, beş torunum da dahil olmak üzere arkadaşlarım ve ailemle daha fazla zaman geçirmeyi planlıyorum. Sabih ile 27 yıldır yakın çalışmaktan mutluluk duyuyorum ve bence gezegendeki en yetenekli operasyon yöneticisi. Onun liderliğinde bu roldeki Apple’ın geleceğine büyük güveniyorum.”

Son olarak Tim Cook yeni koltuğuna oturan Sabih ile ilgili şu sözlere yer verdi: