TikTok’un sahibi ByteDance, Tencent ve Alibaba’yı geride bıraktı

Popüler sosyal medya platformu TikTok her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ederken, uygulamanın sahibi olan ByteDance şirketi de yine aynı şekilde karlılığını artırmayı sürdürüyor. TikTok’un dünya çapındaki devasa popülaritesi sayesinde karlılığını muazzam ölçüde artıran şirket, geçen yıl yaklaşık yüzde 60 oranında bir büyümeyle birlikte 40 milyar dolara ulaştı.

ByteDance şirketinin elde etmiş olduğu bu çarpıcı başarı, firmanın diğer Çinli rakiplerinden sıyrılmasına da yardımcı oldu. Tencent ve Alibaba gibi Çin menşeili rakiplerini geride bırakan şirket, ana vatanında meydana gelen ekonomik durgunluk ve Batılı ülkelerde karşılaştığı yoğun baskılara rağmen şaşkınlık uyandıran bir sonuç ortaya koydu.

ByteDance tüm baskılara rağmen büyümeyi sürdürüyor

2023 yılında olağanüstü bir büyüme kaydeden ByteDance, Reuters tarafından paylaşılan bilgilere göre 2022’de 25 milyar dolarlık bir kar oranına sahipti. Raporda yer alan detaylar doğrultusunda firma satışlarda 80 milyar dolardan yaklaşık 120 milyar dolara etkileyici bir yükseliş gösterdi.

Bu çarpıcı rakamlarla birlikte ByteDance hem gelir hem de kar bazında ilk defa Tencent firmasının önüne geçmeyi başardı. Öte yandan şirket, 2023 yılında dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji firmaları arasında da yer aldı. Hızla büyümeye devam eden firma, tüm baskı ve problemlere rağmen bu sonuçlara ulaşmasıyla beraber dikkatleri üzerinde topladı.

Popüler kısa video odaklı sosyal medya uygulaması TikTok, hiç şüphesiz ki ByteDance’in en büyük gelir kalemlerinden bir tanesi olarak görülüyor. Çin pazarında Douyin adı altında hizmet veren platform, burada e-ticaret alanında da faaliyet göstererek rakipleri için ciddi bir tehdit unsuru haline gelmiş durumda. Douyin’in şu anda Alibaba ve Meituan gibi rakiplerini arkasında bıraktığı ve pazar lideri konumuna ulaştığı belirtiliyor.

Öte yandan şirket, küresel pazarda TikTok Shop hizmetini genişletmek için çalışmalarına hızla devam ediyor. Şimdilik yalnızca Güneydoğu Asya ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlarında hizmet sağlayan alışveriş ağı, ByteDance firması için yeni bir gelir kaynağı olarak görülüyor. TikTok Shop sayesinde şirket, ABD’de bu yıl on kat büyüme göstereceğini tahmin ediyor.

Bilindiği üzere TikTok son dönemlerde Batılı ülkelerin tehdidi altında faaliyetlerini göstermeye devam ediyor. Çin hükümeti adına casusluk yaptığı öne sürülen sosyal medya uygulaması, bu bağlamda yakın zamanda ABD Temsilciler Meclisi’nde radikal bir kararla gündeme gelmişti. Platformun ABD varlıklarını satmasına yönelik bir yasa tasarısı kabul edilmişti. Şimdilik bu durumun akıbeti belirsizliğini korumaya devam ediyor.