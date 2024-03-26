ABD Başkan Yardımcısı, TikTok’un yasaklanmasına karşı çıktı

ByteDance çatısı altında faaliyet gösteren Çinli sosyal medya platformu TikTok, uzun bir süredir Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. ABD Kongresi Temsilciler Meclisi, TikTok’un ülkede yasaklanması gerektiği vurgulanırken, platform Çin hükümetine casusluk yapmak ve bilgi sızdırmakla itham edildi. Ancak ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABC News’e verdiği demeçte TikTok’u yasaklama fikrine karşı çıktığını dile getirdi.

Kamala Harris tarafından gerçekleştirilen bu açıklama büyük bir dikkat topladı. Aynı zamanda söz konusu demeç, şimdiye kadar ABD’li siyasetçilerin ağırlık verdiği yasaklama fikriyle çelişki gösterdi. Bilindiği üzere yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden, platformun ülkede yasaklanmasına yol açacak olan yasayı yürürlüğe sokacağını ifade etmişti.

Ne olmuştu?

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi tarafından sunulan yasa tasarısı, TikTok’un sahibi olan Çinli teknoloji şirketi ByteDance için büyük bir tehdit yarattı. Bu yasaya göre ByteDance, ABD’li bir şirkete satılmakla zorlanacak. Aksi halde ise platform, Amerika Birleşik Devletleri’de yasaklı hale gelecek.

ABD liderli Joe Biden bu yasa tasarısını onaylama kararında ısrarcı olduğunu ifade ederken, Kamala Harris’in yaptığı son açıklamalar ise akıllarda soru işareti bıraktı. TikTok’un yasaklanmasına karşı olan Harris, ulusal güvenlik konusundaki endişelerinin giderildiği takdirde ortada bir problem kalmayacağını söyledi.

Kamala Harris, ByteDance ile anlaşma sağlamak istiyor

Platformun kapatılmasına karşı olmasına rağmen ulusal tehdit konusunda endişe duyduklarını ifade eden Kamala Harris, ByteDance ile konuya ilişkin anlaşma sağlayıp bu endişeleri gidermek istediğini söyledi. Bu doğrultuda TikTok’u yasaklama gibi bir niyetleri olmadığını da ekledi.

Geçtiğimiz günlerde Çin hükümeti, TikTok’un Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklanması halinde Dünya Ticaret Örgütü’ne itirazda bulunacaklarını bildirmişti. Ancak bu konuda ılımlı bir tavır sergileyen ve anlaşma çağrısında bulunan Harris, ABD’li sosyal medya kullanıcılarının TikTok’a olan yoğun ilgisinin farkında olduğunu da sözlerine ekledi. ABD için bu platformların büyük bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Harris, insanların özgür bir şekilde fikirlerini paylaşmaya olanak tanıyan hizmetlerin önemine işaret etti.

Kısa süre önce Çin hükümeti devlet bilgisayarlarında Intel ve AMD işlemcilerin kullanılmasını yasaklamıştı. ABD ve Çin arasındaki gerginlik devam ederken, TikTok’un akıbetinin ne olacağı ise şimdilik ne yazık ki belirsizliğini koruyor.