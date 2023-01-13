TikTok’a Fransa’da 5,4 milyon dolar para cezası kesildi

Fransa’da CNIL (Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu) tarafından alınan karar ile birlikte Çinli teknoloji devi ByteDance’in sahibi olduğu TikTok platformuna 5,4 milyon dolar para cezası kesildi. Kişisel verilerin kötü yönetimi nedeniyle cezalandırılan sosyal medya servisi, bu karar ile birlikte Fransa’da ilk kez bir cezaya tabi tutulmuş oldu.

İnternet sitesindeki çerez yönetimi TikTok’un başına dert açtı

CNIL tarafından alınan karara göre TikTok kullanıcıları, çerezleri kabul ettikleri kadar kolay bir şekilde reddetme seçeneğini işaretleyemiyor. Bununla birlikte kullanıcılar, çerezlerin amaçları ile ilgili yeteri kadar bilgilendirilmiyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 82. maddesinin ihlali sebebiyle alınan para cezası kararı, şirketin veri yönetimini kötü bir şekilde kontrol etmesinden kaynaklanıyor.

CNIL, şimdiye kadar çok sayıda internet kullanıcısının bu sebeple sıkıntı yaşadığını aktarırken, aynı zamanda ByteDance’e konuya ilişkin çok sayıda bildirim iletildiği ve fakat sonuç alınamadığı belirtildi. Yaklaşık iki yıl önce çerez politikasını değiştirme kararı alan Fransız Komisyonu, 2022’nin sonundan itibaren çerezlerin amaçlarının açık bir şekilde belirtilmesi ve kullanıcıların bu politikaları kabul edebildikleri kadar kolay bir şekilde reddetmelerine de izin verilmesi gerektiğinde karar kıldı.

TikTok’un web sitesinde çerez politikası için ‘kabul et’ düğmesi yeteri kadar net bir şekilde kullanıcılara görünürken, CNIL’in açıklamasına göre ‘reddet’ butonunun yer almadığı anlaşıldı. İlk defa Haziran 2021’de bu durumu fark eden yetkililer, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Haziran 2021’de gerçekleştirilen kontrol sırasında CNIL, TikTok United Kingdom ve TikTok Ireland şirketlerinin çerezlerin hemen kabul edilmesini sağlayan bir düğme sunarken, izin vermek için eşdeğer bir çözüm (düğme veya başka bir seçenek) uygulamadıklarını kaydetti. Tüm tanımlama bilgilerini reddetmek için birkaç tıklama gerekiyordu. Fakat yalnızca bir tıklamada kabul etmesi mümkün olmalıydı.”

Geçen hafta Apple’a 8 milyon euro para cezası kesildi

Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu, internet sitesindeki çerez politikası sebebiyle TikTok’a ilk kez para cezası uyguladı. Fakat daha önce CNIL; Google, Meta, Microsoft, Amazon ve Apple gibi teknoloji devlerine de yine aynı konuda yaptırım uygulama kararı almıştı.

5 Ocak tarihinde açıklanan kararla birlikte CNIL, Apple’a 8 milyon euro para cezası uyguladı. ABD’li teknoloji devi, reklam hedefleme amaçlarıyla kullanıcılarının kişisel verilerini App Store üzerinden onların rızası olmadan toplamakla suçlanıyor. Mart 2021’de başlatılan soruşturmanın devamında gelen bu karar, Apple’ın iOS 14.6 sürümü aracılığıyla App Store’a gelen ziyaretçilerin kimlik verilerini, izinleri olmadan otomatik bir şekilde topladığını tespit etti.