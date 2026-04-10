Fransa kamu bilgisayarlarında Windows’tan Linux’a geçiyor

Reklam

Fransa hükümeti, devlet kurumlarındaki bilgisayarları Windows'tan açık kaynaklı Linux'a taşımayı planlıyor.

Bu kararın temel sebebi, verilerin ve kritik dijital altyapıların kontrolünün yabancı şirketlerin elinden alınıp tamamen ulusal denetime tabi tutulması olarak vurgulanıyor.

Henüz resmi bir geçiş takvimi ya da kullanılacak Linux sürümü belirtilmedi.

Fransa hükümeti şu anda Microsoft Windows ile çalışan devlet bilgisayarlarını açık kaynaklı işletim sistemi Linux’a geçirmeyi planlıyor. Bu stratejik karar, ABD merkezli teknoloji sağlayıcılarına olan bağımlılığı azaltmayı ve kritik veriler ile altyapı üzerindeki kontrolü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Fransız Bakan David Amiel, bu girişimin amacının “dijital kaderimizin kontrolünü yeniden ele geçirmek” olduğunu açıkladı. Fransız hükümetinin artık verileri ve dijital altyapısı üzerinde kontrol sahibi olamadığı bir durumu kabul edemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Reklam

Fransa neden Linux işletim sistemini tercih ediyor?

Linux, ücretsiz olarak indirilebilen ve kullanılabilen açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak biliniyor. Platformun farklı ortamlara uyarlanmış çok sayıda dağıtımı mevcut. Bu esneklik de özelleştirme ve kontrolün son derece önemli olduğu sunucular, veri merkezleri, siber güvenlik ve kurumsal ortamlar için sağlam bir tercih haline gelmesini sağlıyor.

Fransa örneğinde ise bu geçiş tek başına alınmış bir karar değil. ABD merkezli teknoloji devlerine olan bağımlılığı azaltmayı ve kendi sınırları içinde geliştirilen teknoloji ile bulut hizmetlerinin kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan daha geniş bir politikanın parçası olarak karşımıza çıkıyor.

TechCrunch’a göre Fransa’nın bu endişesi, Avrupa Birliği içindeki daha geniş bir tartışmayla örtüşüyor. AB genelindeki yetkililer, özellikle de bu tedarikçilerin kıta dışındaki siyasi ve yasal çerçeveler içinde faaliyet gösterdiği hassas alanlarda yabancı tedarikçilere aşırı bağımlılık konusunda uyarıda bulunuyor.

Fransa, Microsoft Teams’i de terk ediyor

Windows ile ilgili bu karar, Fransız hükümetinden gelen bir diğer somut sinyalden sadece birkaç ay sonra geldi. Yönetim daha önce video konferans için Microsoft Teams’i kullanmayı bırakacağını açıklamıştı. Fransa’da geliştirilen ve uçtan uca şifreleme özelliğine sahip açık kaynaklı bir video konferans çözümü olan Jitsi’ye dayanan Visio’yu benimseyeceğini bildirmişti.

Bu karar, iç iletişim platformları devletin günlük operasyonlarının merkezi bir parçasını oluşturması nedeniyle oldukça önemliydi. Bu alanda sağlayıcı değişikliği, Paris’in sadece küçük ayarlamalar değil, teknoloji altyapısında daha köklü bir yeniden yapılandırma arayışında olduğunu gösteriyor.

Şu an için yetkililer geçiş için belirli bir zaman çizelgesi vermedi veya hangi Linux dağıtımlarının değerlendirildiğini belirtmedi. Aynı kaynağa göre Microsoft, duyuruyla ilgili hemen bir açıklama yapmadı.