TikTok videolarda arka plan kaldırma özelliği getirdi

Çinli sosyal medya platformu TikTok, videolarda arka plan kaldırma özelliğini kullanıcılarına sunmaya başladı. Bir süredir test edilen işlev nihayet kararlı sürümde tüm kullanıcıların erişimine açıldı. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, artık fotoğraf ya da video içeriklerinin arka planlarını tek bir tıklamayla otomatik olarak kaldırma imkanına sahip olacak.

TikTok kullanıcıları için gelen bu yeni araç, videonun merkezinde yer alan kişileri otomatik bir şekilde tanımlayarak arka planı yok ediyor. Bununla birlikte kullanıcılar, arka plana diledikleri gibi yeni görüntüler ekleme imkanına sahip oluyor. Peki ya TikTok’a gelen bu yeni özellik nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar…

TikTok’un yeni özelliği, yeşil ekran moduna alternatif olacak

Bilindiği üzere daha önce TikTok yeşil ekran modu ile kullanıcıların videolarda arka plan kaldırma işlemine yardımcı oluyordu. Fakat bu seçenek yalnızca uygulamanın kamerası üzerinden bir video çekerken kullanılabiliyordu. Galeride yer alan videolarda bu işlemi gerçekleştirmek mümkün değildi. Ancak TikTok’a gelen yeni özellikle beraber bu problem tamamen ortadan kalktı.

Yeşil ekran moduna alternatif bir seçenek olarak karşımıza çıkan yeni arka plan kaldırma özelliği, hem uygulama kamerasından çekilen yeni videolarda, hem de galerideki eski çektiğiniz görüntülerde rahatlıkla kullanılabilecek.

Kullanıcılardan gelen ilk geri bildirimlere göre bu yeni araç, son derece pratik bir şekilde çalışıyor. Sistem otomatik bir şekilde ön kamerada yer alan kişileri tespit ederek “green screen” (yeşil ekran) benzeri bir hizmet ortaya koyuyor. Fakat yine de uygulamanın fazla hareketli videolarda nesneleri tanımakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.

TikTok videolarında arka plan kaldırma işlemi nasıl yapılır?

Yeni TikTok özelliği şu anda Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda kullanıcılara sunuldu. Platforma gelen yeni özellik son derece pratik bir şekilde çalışıyor. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Öncelikle TikTok uygulamasını açın. Yeni bir gönderi paylaşın. Bir fotoğraf ya da video seçin. “Düzenle” butonuna dokunun. Arka planı kaldırmak istediğiniz parçayı işaretleyin. “Kes” seçeneğine dokunun. Arka plan kaldırma işleminin tamamlanmasını bekleyin. Arka plana yeni bir görüntü eklemek için “Arka Plan” düğmesine tıklayın. Düzenlemeyi tamamlayın ve gönderiyi paylaşın.

TikTok arka plan kaldırma özelliğini şu anda tüm kullanıcılarına sunmuş durumda. Siz de pratik bir şekilde bu işlevden hızlıca yararlanabilirsiniz.