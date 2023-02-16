TikTok, OnlyFans benzeri bir para kazanma sistemi getiriyor

TikTok yeni para kazanma yöntemi için kolları sıvadı. Çinli teknoloji firması ByteDance tarafından yönetilen kısa video odaklı sosyal medya platformu, içerik üreticilere yönelik iki yeni strateji geliştirdi. Şimdiye kadar düşük ücretlendirme nedeniyle küçük ve orta ölçekli hesaplara sahip kullanıcılar tarafından şikayetlerin hedefi haline gelen servis, ortaya çıkan son gelişmelere göre bu durumu düzeltmeyi amaçlıyor.

The Information tarafından aktarılan bilgilere göre TikTok’a gelecek yeniliklerden bir tanesi, daha fazla para kazanmak isteyen kullanıcıların içeriğine ücretli erişim imkanı olacak. Bu araçla birlikte kullanıcılar, tıpkı OnlyFans platformunda olduğu gibi bir gelir modeline erişecek. İçerik üreticiler, takipçilerin özel videoları izlemesi için bir fiyat belirlemesine olanak tanıyacak.

TikTok tarafından geliştirilmeye devam edilen OnlyFans benzeri para kazanma modeli ile ilgili henüz pek fazla detay bulunmuyor. Ödemelerin abonelik biçiminde mi, tüm içeriklere erişimle mi yoksa bireysel paketlerin satışıyla mı gerçekleşeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Fakat her olasılıkta bu özelliğin tartışmalı bir yenilik olacağı açık gözüküyor.

TikTok içerik üreticilere daha fazla para kazanma imkanı sağlayacak

Kısa süre içinde 7’den 70’e geniş bir kitle tarafından benimsenmeyi başaran sosyal medya ağı TikTok, Creator Fund adını verdiği içerik üreticilerini destekleme fonunu genişletmeyi planlıyor. Şu anda yalnızca belirli ülkelerde aktif olan bu fon, kullanıcılara video üretmeye devam etmeleri için üç yıla kadar ödeme yapma garantisi veriyor. Şimdiye dek bu fondan yaklaşık 1 milyar dolar ödemenin gerçekleştirildiği belirtiliyor.

TikTok bu para kazanma modeli ile kimi kullanıcılar tarafından beğeni toplarken, kimilerinden ise yoğun şekilde eleştiri alıyor. Zira bazı kullanıcılar bu yöntemin, platformdaki kazanç potansiyelini sınırlayacağını düşünüyor. Milyonlarca görüntülemeye sahip içerikler için birkaç dolar kazandıklarını belirten içerik üreticiler, videolarının başarısız olduğunda ise neredeyse hiçbir ücret alamadıklarını iddia ediyor.

Aktarılan bilgilere göre bu yeni fon, öncekinden çok daha iyi ödeme sağlayabilir. Bu fondan yararlanmak isteyen kullanıcıların 100 bin takipçiye sahip olmaları ve 10 dakikaya kadar uzun videoların üretimini teşvik etmeleri gerektiği vurgulanıyor.

YouTube Shorts ve Instagram Reels ile yarış devam ediyor

TikTok şu anda kullanıcılarına pek çok farklı para kazanma seçeneği sunuyor. Bunun için hediyeler, satış bağlantıları ve reklam gelirinin bir kısmını paylaşmak gibi yöntemler yer alıyor. Ancak şirket, içerik üreticileri daha fazla destekleyerek onların YouTube Shorts ve Instagram Reels gibi rakiplere yönelmelerini engellemek istiyor.

Bilindiği üzere Google, bu ayın başlarında YouTube Shorts için ilk defa içerik üreticilere ödeme yapmaya başladı. Kullanıcılarına yüzde 45’lik bir gelir paylaşımı sunan şirket, aynı zamanda lisanslı müzik içeren videolardan para kazanma imkanını da yine içerik üreticilere tanıyarak fark yaratmayı başardı.

Instagram ise bu yıl Reels alanına daha az odaklanmayı planladıklarını bildirdi. Instagram Başkanı Adam Mosseri, uygulamanın son yıllarda gitgide bir video ağı haline gelmeye başladığını, bu nedenle fotoğraf yayınlarının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.