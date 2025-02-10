TikTok ölümcül meydan okumalar yüzünden davalık oldu

TikTok'un ölümcül meydan okumaları kasti olarak öne çıkardığı iddia ediliyor.

Mağdur ebeveynler ABD'de bir araya gelerek platforma dava açtı.

Çin merkezli popüler sosyal medya platformu TikTok’ta yayınlanan iddia edilen zorlu meydan okuma akımları nedeniyle pek çok çocuk ve gencin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İngiltere merkezli yeni bir dava, ebeveynler ile platformu karşı karşıya getiriyor.

Ne yazık ki günümüzde çevrimiçi meydan okumalarda yaşanan ölümlü kazalar oldukça yaygın bir hale geldi. Bu zorluklar, tehlikeli bir yeri ziyaret etmek ya da sağlığınız için iyi olmayan farklı yiyecekler yemek gibi birçok durumda ölümcül olabilen bir dizi eylemi içeriyor.

Bu sorunlu sosyal medya akımları artık her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Fakat özellikle de TikTok’un bu videoların yayılımında ciddi bir rol oynadığı öne sürülüyor. BBC’nin haberine göre mağdurların ebeveynleri, uygulamanın bu tür içerikleri kasıtlı bir şekilde önerdiğini iddia ediyor.

Sosyal medyadaki viral akımlar ebeveynleri endişelendiriyor

Platformda yayınlanan viral akımlar sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen dört gencin ebeveynleri, ABD merkezli Sosyal Medya Mağdurları Hukuk Merkezi yardımıyla Çinli sosyal ağa dava açtı. Olayda mağdur olan gençler Isaac Kenevan, Archie Battersbee, Julian “Jools” Sweeney ve Maia Walsh olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu davada, ByteDance’in TikTok’u “çocuklarda zararlı bağımlılıklar yaratmak” için tasarladığı ve platformun “onları görünüşte bitmeyen bir zarar akışıyla boğduğu” iddia ediliyor. Davada ayrıca çocukların sosyal ağı kullanmaya başladıklarında bu tür bir zarara uğramayı amaçlamadıkları vurgulanıyor.

Android Headlines’ın aktardığı bilgilere göre mağdurlardan birinin annesi Ellen Roome, neler yaşandığını anlamak için oğlu Jools’un hesabına erişmeye çalışıyor. Oğlunun sosyal medyada çeşitli meydan okuma challenge’larına katıldığını ifade ediyor. Fakat daha sonra TikTok’un erişimi engellediğini aktarıyor.

Şu anda ağır bir suçlama ile karşı karşıya kalan TikTok’un davaya nasıl yanıt vereceği bilinmiyor. Bununla beraber platformun son günlerde ABD’li bir şirket tarafından satın alınmasının da gündemde olduğunu belirtmekte fayda var.