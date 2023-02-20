TikTok içerik üreticiler için yeni gelir programı oluşturdu

Popüler sosyal medya platformu TikTok, bugün uygulamada faaliyet gösteren içerik üreticiler için Yaratıcılık Programı adlı yeni bir gelir programı başlattı. Söz konusu yenilik, şirketin geliri artırmak ve üreticilere daha fazla kazanç potansiyeli sunmak amacıyla beta sürümünde duyurduğu bir girişim olarak açıklandı.

TikTok Yaratıcılık Programı başvuru şartları

TikTok’un resmi blog sayfası üzerinden yayımladığı açıklamaya göre, uygulamanın bu ilk aşamasında program yalnızca belirli şartları karşılayan seçilmiş kullanıcılara ulaşıyor. Gereksinimler arasında ise 18 yaşından büyük olmak ve hesabın büyük bir takipçi kitlesine hitap etmesi gibi detaylar yer alıyor. Aynı zamanda hizmetin yönergelerini ihlal ettiği için hesabın askıya alınmamış ya da bloke edilmemiş olması gibi ayrıntılara da dikkat edildiği belirtiliyor.

Çinli teknoloji devi ByteDance, TikTok’tan para kazanmak isteyenler için oluşturulan yeni fon desteği ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı. Bu nedenle söz konusu programa başvuru yapabilmek için minimum görüntüleme sayısı ya da takipçisi sayısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Şirket, kazançlarını artırmak isteyen kullanıcıların geri bildirimlerine özen gösterdiğini vurguluyor ve bu sayede içerik üreticilerin artık daha fazla para kazanabileceği söylüyor.

TikTok, İçerik Oluşturucu Fonu’na kayıtlı olan kullanıcıların yeni Yaratıcılık Programı’na kolay bir şekilde geçiş yapabileceğini, fakat üyelik onaylandıktan sonra bunun tersinin kesinlikle mümkün olmayacağını bildirdi. Öte yandan oluşturulan bu yeni fonun yayılmaya başlaması ile birlikte, eski fon sisteminin sonlandırılacağı öne sürülmekte.

TikTok, yapmış olduğu açıklamada “İçerik üreticilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine, daha fazla gelir potansiyeli oluşturmalarına ve daha heyecan verici gerçek dünya fırsatlarının kilidini açmalarına yardımcı olmak için tasarlanan Yaratıcılık Programı, her seviyeden kullanıcının ödüllendirilmesini destekleyen para kazanma araçları serimizin en son üyesidir” notuna yer verdi.

Yeni fon desteği belli ülkelerde kullanıma açıldı

Yaratıcılık Programı için kabul edilen TikTok kullanıcılarının kazanç sağlamak için bir dakikadan uzun, yüksek kaliteli, orijinal içerik oluşturup yayınlaması gerekiyor. Öte yandan kullanıcılar video uygunluğu, tahmini gelir, video performans ölçümleri ve analizlerini görüntülemek için güncellenmiş bir kontrol paneline erişim sağlayabilecek. Yayınlanan tüm videoların topluluk kurallarına uygun olması gerektiğinin de altı çiziliyor.

TikTok, Yaratıcılık Programı için şu anda yalnızca belirli ülkelerdeki kullanıcılara izin veriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Brezilya’daki kullanıcıların bu fona başvuru yapabileceği söylenirken; aynı zamanda yakında daha fazla bölgeye ulaşmaya başlayacağı ekleniyor. Öte yandan platform, TikTok’tan daha fazla para kazanmak isteyen içerik üreticiler için OnlyFans benzeri bir sistem geliştiriyor. Şu anda test aşamasında olan sistemin ne zaman kullanıma sunulacağı ise şimdilik belirsiz.