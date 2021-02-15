TikTok alternatifi MX TakaTak nedir, nasıl kullanılır?

Popüler video platformu TikTok’un tüm dünyada ses getirecek düzeye ulaşmasının ardından TikTok-benzeri kısa videolara odaklanan platformların sayısı da artmaya başladı. Özellikle Hindistan’da geliştirilen MX TakaTak uygulaması bu alternatifler arasında en fazla öne çıkan uygulamaların başında yer alıyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz Temmuz (2020) ayında Hindistan, 59 Çin-merkezli mobil uygulamayı ülke genelinde yasaklamıştı. TikTok da yasaklanan bu uygulamalar arasında yer alan popüler uygulamalardan biri olmuştu. TikTok’un Hindistan’da da çok sayıda kişi tarafından kullanılması TikTok’un yerini dolduracak bir uygulama geliştirilmesine zemin hazırladı.

İşte tam olarak bu noktada MX Media & Entertainment (eski adıyla J2 Interactive) şirketi tarafından “MX TakaTak” isimli bir uygulama geliştirildi. Uygulama büyük oranda ülke genelinde yasaklanan TikTok’un yokluğunu aratmayacak bir yapıda tasarlandı.

Logodan tutun da platformun özelliklerine kadar TikTok ile birçok benzerlik taşıması ve hızla yükselen kullanıcı sayısı sebebiyle MX TakaTak uygulaması “TikTok’un kopyası” ve “TikTok’un en güçlü alternatifi” benzetmeleriyle teknoloji dünyasında ses getirdi.

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Peki tam olarak MX TakaTak nedir? Nasıl kullanılır? MX TakaTak ile TikTok arasındaki farklar nelerdir? Biraz bunlara göz atalım.

MX TakaTak nedir?

MX TakaTak Hindistan-merkezli bir video paylaşım platformudur. Hindistan’ın TikTok’u olarak da bilinmektedir. An itibariyle Google Play ve App Store uzerinde bulunan uygulama 100 milyondan fazla indirmeye ulaşmış ve Hindistan’daki uygulama mağazalarında en fazla indirilen uygulamalar listesinde ilk sıralarda yer almıştır.

MX TakaTak ile kısa videolar çekip paylaşabilir, müzik ekleyerek dans videoları çekebilir veya dublaj gibi dış sesler ekleyerek video mix’leri üretebilirsiniz. Hazırladığınız videoları Facebook, WhatsApp gibi diğer sosyal ağlarda paylaşmanız da mümkün.

Ana özellikleri:

Trend konular videolar: Trend olan videolara ve konulara (hashtag) kolayca ulaşabilirsiniz.

Trend olan videolara ve konulara (hashtag) kolayca ulaşabilirsiniz. Durum kaydetme ve paylaşma: 10 bine kadar durum videosunu kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz.

10 bine kadar durum videosunu kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. Video düzenleme: Farklı videoları birleştirme, sürelerini ayarlama gibi düzenleme seçeneklerini kullanabilir ve videoları farklı formatlara dönüştürebilirsiniz.

Farklı videoları birleştirme, sürelerini ayarlama gibi düzenleme seçeneklerini kullanabilir ve videoları farklı formatlara dönüştürebilirsiniz. Beauty cam (Güzellik kamerası): Bu özellik sayesinde videoda yer alan kişiler üzerinde güzellik efektlerini ve filtrelerini uygulayabilirsiniz.

Bu özellik sayesinde videoda yer alan kişiler üzerinde güzellik efektlerini ve filtrelerini uygulayabilirsiniz. Fotoğraf düzenleme: Farklı fotoğrafları platforma yükleyebilir ve bu fotoğraflar ile video formatında hikayeler oluşturabilirsiniz.

Farklı fotoğrafları platforma yükleyebilir ve bu fotoğraflar ile video formatında hikayeler oluşturabilirsiniz. Müzik kütüphanesi: Önerilen müziklerin de yer aldığı bu kütüphanede videolarınızda kullanabileceğiniz müzikleri keşfedebilirsiniz.

Önerilen müziklerin de yer aldığı bu kütüphanede videolarınızda kullanabileceğiniz müzikleri keşfedebilirsiniz. Desteklenen diller: Hintçe, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Bengal, Gujatarı, Marathi, Pencap ve İngilizce.

MX TakaTak nasıl kullanılır?

MX TakaTak kullanımı esasında TikTok ile oldukça benzer fonksiyonlara sahip. Dolayısıyla TikTok’u nasıl kullanıyorsanız, MX TakaTak uygulamasını da aynı kolaylıkta kullanabilirsiniz.

Örneğin video çekmek için yine TikTok’ta olduğu gibi alt kısımda yer alan + ikonuna dokunmak ve kayda başlamak; yeni videolar keşfetmek içinse + ikonunun hemen sol tarafında yer alan Keşfet (Explore) sekmesine geçiş yapmak yeterli.

Video düzenleme konusunda da birçok farklı seçenek sunan uygulamada; video süresini ayarlama, videoları birleştirme, efekt ve filtre ekleme gibi farklı seçenekleri kullanabilirsiniz.

Videolarınıza farklı müzikler eklemek içinse uygulama içerisinde yer alan müzik kütüphanesinden faydalanabilirsiniz.

Videoları kaydetmek veya farklı platformlarda paylaşmak da oldukça basit. Bunun için yapmanız gereken hazırlamış olduğunuz videoları paylaşma seçeneği üzerinden Facebook, WhatsApp gibi platformlarda paylaşabilir veya kaydetme seçeneği üzerinden doğrudan cihazınıza kaydedebilirsiniz.

Uygulamada henüz Türkçe dil desteği olmadığını ve Türkiye dahil bazı ülkelerde henüz kullanıma sunulmadığını belirtmek gerekiyor. Ancak özellikle Android için çeşitli internet sitelerde MX TakaTak APK dosyası olarak indirilebildiğini belirtmek gerekiyor.

MX TakaTak uygulamasının Google Play ve App Store sayfalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

MX TakaTak: Google Play | App Store