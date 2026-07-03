WhatsApp kullanıcı adı özelliği, dolandırıcılık endişelerini beraberinde getirdi

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Hindistan hükümeti, WhatsApp'ın telefon numarası yerine benzersiz kullanıcı adlarıyla mesajlaşma imkanı sunan yeni özelliğinin siber dolandırıcılık riskleri nedeniyle durdurulmasını istedi.

Meta ise özelliğin henüz aktif olmadığını ve yüksek profilli isimlerin korunması dahil çok katmanlı güvenlik önlemleri aldıklarını açıkladı.

Dijital haklar örgütleri Hindistan'ın bu müdahalesinin yasal bir dayanağı olmadığını savunuyor.

Hindistan hükümeti, WhatsApp’ın telefon numarası gizleyerek yalnızca kullanıcı adı üzerinden mesajlaşma sağlayan yeni özelliğinin durdurulmasını talep etti. Yeni özelliğin siber suçları ve kimlik avı dolandırıcılığını artırabileceği belirtiliyor.

BBC’nin haberine göre, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından Çarşamba günü şirkete gönderilen resmi bildiride, siber suçları artırma potansiyeli taşıdığı gerekçesiyle WhatsApp kullanıcı adı özelliği hakkında yasal işlem başlatılabileceği uyarısı yapıldı. İşte tüm bilinmesi gerekenler.

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Hindistan hükümeti dolandırıcılık ve sahte hesaplardan endişeli

Küresel çapta 3 milyar kullanıcıya ulaşması planlanan yenilik için Hindistan, 850 milyonu aşkın kullanıcısıyla Meta çatısı altındaki mesajlaşma platformunun en büyük pazarını oluşturuyor. BBC tarafından görülen resmi bildiride, Hindistan hükümeti yeni kurgunun siber dolandırıcılık, kimlik avı ve taklit saldırılarını ciddi oranda artırabileceğini savunuyor.

Bakanlık suçluların telefon numaralarını ifşa etmeden kurbanlarıyla iletişime geçebileceğini vurguladı. Ayrıca resmi kurumların, finansal kuruluşların ve tanınmış kişilerin isimlerine benzer kullanıcı adları alınarak kimlik hırsızlığı yapılabileceği aktarıldı. Hükümet, WhatsApp ile karşılıklı mutabakata varılana kadar özelliğin askıya alınmasını talep etti.

Hindistan’da dijital dolandırıcılık vakaları oldukça yaygın olarak biliniyor. Federal verilerin yayınlandığı 2024 yılında ülkede yaklaşık 102 bin siber suç davası kaydedildiği aktarıldı. Bir önceki yıla göre yüzde 18 artış gösteren bu vakaların yaklaşık dörtte üçünü ise çevrim içi dolandırıcılıkların oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Meta’dan açıklama gecikmedi

Meta sözcüsü, kullanıcı adı özelliğinin yılın sonlarında aşamalı olarak hayata geçirilmesinin planlandığını ve henüz aktif olmadığını belirtti. Şirket, taklit riskine karşı kamu görevlileri, devlet kurumları, ünlüler ve doğrulanmış Meta hesapları gibi yüksek profilli isimlerin rezerve edildiğini duyurdu.

WhatsApp, hesap açmak için yine bir telefon numarasına ihtiyaç duyulacağını belirterek alınan güvenlik önlemlerini şu şekilde sıraladı:

Mesaj göndermek için karşı tarafın tam kullanıcı adının bilinmesi gerekecek.

Bir hesabın iletişime geçebileceği yeni kişi sayısı sınırlandırılacak.

Kullanıcı adı tahmin etmeye yönelik tekrarlayan denemeler engellenecek.

İlk kez mesaj atan kişilerin hesap yaşı, ortak grupları ve hangi ülkede oldukları gibi bilgiler alıcıya gösterilecek.

Dijital haklar örgütünden tepki: “Yasal dayanağı yok”

Dijital haklar organizasyonu Internet Freedom Foundation (İnternet Özgürlüğü Vakfı), hükümetin bildirisini eleştirerek uygulamanın net bir yasal dayanağı olmadığını savundu. Vakıf, Bilgi Teknolojileri Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümete bir şirketin yazılım özelliklerini önceden denetleme veya izin şartı koşma yetkisi vermediğini açıkladı.

Öte yandan Hindistan, son aylarda teknoloji şirketleri üzerindeki denetimlerini artırıyor. Şubat’ta yapılan yönetmelik değişikliğiyle sosyal medya platformlarının yasa dışı içerikleri kaldırma süresi 36 saatten 3 saate düşürülmüştü. Geçtiğimiz ay ise ulusal tıbbi giriş sınavının tekrarlanması sürecinde Telegram platformuna geçici yasak getirilmişti.