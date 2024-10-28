Tether’a soruşturma: USDT, ABD’de yasaklanabilir

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, kripto para birimi USDT’nin arkasındaki şirket olan Tether’in faaliyetlerine ilişkin bir soruşturma başlattı. İddialara göre bu soruşturmanın sonunda USDT’nin ABD’de yasaklanması söz konusu olabilir.

The Wall Street Journal’ın haberine göre New York’taki savcılar, USDT’nin uyuşturucu kaçakçılığı, bilgisayar korsanlığı saldırıları, terörizmi finanse etme ve yaptırımları aşma gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığını bulmaya çalışıyor. İşte detaylar…

Tether, WSJ’nin iddialarını tümüyle reddetti

Popüler kripto para birimi olan USDT’nin terör örgütleri ve silah satıcıları tarafından kullanıldığı kanıtlanırsa, bu Tether için ciddi sonuçlara yol açabilir. Açıklanan detaylara göre bu sürecin sonunda şirket birtakım yaptırımlara maruz kalabilir. ABD hükümetiyle işbirliği yapılmaması halinde şirketin ABD’deki faaliyetleri durdurulabilir.

Tether, WSJ’nin yayınına hızlı bir şekilde yanıt vererek haberin temelsiz ve söylentilere dayandığını söyledi. Şirket yaptığı açıklamada, yayını herhangi bir resmi onay ya da belirli kaynak olmadan doğrulanmamış verileri kullanması ve yüksek profilli iddialarda bulunması nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Şirket ayrıca kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaptığını, suçluların cüzdanlarını düzenli olarak bloke ettiğini ve makalenin yazarlarının suçlulara yardım etme yönündeki varsayımlarının tamamen asılsız ve çirkin olduğunu düşündüğünü de hatırlattı.

The Wall Street Journal editörlerine karşı sert söylemlerde bulunan Tether sözcüleri, söz konusu iddiaları tümüyle reddederek kesin ve net bir tavır ortaya koydu. Şimdilik WSJ’den konuya ilişkin yeni bir detay gelmedi.

Kripto paralar kötü amaçlar için kullanılabiliyor

Tether ile ilgili söylentilerin asılsız olduğu öne sürülse de şimdiye kadar kripto paraların birçok kez kötü amaçlarla kullanıldığını görmüştük. Örnek vermek gerekirse 2011-2013 yılları arasında faaliyetlerini sürdüren İpek Yolu (Silk Road) platformu, Bitcoin ile uyuşturucu, sahte kimlik ve benzeri yasa dışı alışverişler için kullanılıyordu. Fakat gerçekleştirilen bir operasyonla platformun hizmetleri durduruldu ve yöneticisi hapse atıldı.

Bunun yanı sıra kripto paraların günümüzde hala fidye yazılımlar için de sıklıkla kullanıldığı biliniyor. Kötü niyetli kişiler, kurbanlardan Bitcoin ya da diğer kripto para birimleri ile ödeme talep ediyor. Ayrıca kara para aklama gibi suçlar için de kripto paraların kullanıldığına pek çok kez şahit olduğunu belirtmekte fayda var.