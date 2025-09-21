Kanada itfaiyecilerin ruh sağlığı için Bitcoin ile bağış kabul ediyor

Kanada'da itfaiyecilerin ruh sağlığı için dikkat çekici bir bağış kampanyası başlatıldı.

Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim, itfaiyeciler arasında artan intihar sayısını azaltmak istiyor.

Belediye, nakit paranın yanı sıra halkın Bitcoin ile bağışta bulunmasına izin veriyor.

Kanada şehri Vancouver, itfaiyecilerin ruh sağlığına destek konusunda dikkat çeken bir adım attı. Belediye Başkanı Ken Sim, Vancouver’daki yardım kuruluşları tarafından yönetilen, itfaiyecilerin ruh sağlığına adanmış bir fon duyurdu.

Bu fon hem nakit hem de Bitcoin başta olmak üzere dijital varlıklarla bağış yapılmasına olanak sağlayacak. Dikkat çeken kampanya, Kanada Ruh Sağlığı Derneği’nin itfaiyeciler arasındaki intihar oranlarının genel nüfusa göre yüzde 30 daha yüksek olduğunu belirten endişe verici verilerine yanıt niteliğinde karşımıza çıkıyor.

Vancouver’da Bitcoin ile iyilik hareketi

Cryptopolitan’ın haberine göre belediye yönetimi bu projeyle beraber günlük işlerinden kaynaklanan travmalarla karşı karşıya kalanlar için psikolojik bakım ve kriz önleme programlarına daha fazla kaynak ve görünürlük sağlamayı amaçlıyor.

Vancouver İtfaiyecileri Yardım Kuruluşu geçen hafta düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde yaklaşık 2,7 milyon Kanada Doları topladı.

Şimdi ise Sim, halihazırda toplam 3,5 BTC, yani yaklaşık 550.000 Kanada doları bağış toplayan yeni fonu duyurdu. Bu katkılar, önceki bağışların üzerine inşa edilecek ve itfaiyecilerin ruh sağlığı altyapısını güçlendirecek.

Vancouver İtfaiyeci Yardım Kuruluşları İcra Direktörü Eric Himmelman, kuruluşun fonları anlamlı bir şekilde dağıtmak için mümkün olan her şeyi yapacağını belirtti.

Himmelman’ın açıklamasında “Sıkıntı içindeki itfaiyecilere daha fazla ruh sağlığı desteği sağlamaya yönelik her türlü fon ve farkındalık, her zamankinden daha fazla takdir ediliyor ve ihtiyaç duyuluyor,” ifadelerine yer verildi.

Vancouver Belediye Başkanı kripto paralara ilgisini daha önce de göstermişti

Bu dikkat çeken proje, aslında belediye başkanının kripto paralarla ilk teması bu değil. Daha önce de Belediye Başkanı, Bitcoin dostu bir şehir olma vaadinde bulunmuştu.

Sim, Kasım 2024’te bir şehir meclisi toplantısında “Finansal Kaynakları Çeşitlendirerek Şehrin Satın Alma Gücünü Koruma: Bitcoin Dostu Bir Şehre Doğru” başlıklı bir önerge sunma konusundaki ilgisinden bahsetmişti. Bu öneri, kripto paraların şehrin maliyesine nasıl entegre edilebileceğini araştırmayı amaçlıyordu.

O dönemde Sim, önergeyi resmen sunana kadar ek ayrıntı vermedi. Bu durum bölge sakinleri arasında tartışmaya yol açtı.

Bazıları Bitcoin’e verdiği desteği memnuniyetle karşıladı ve Vancouver’ın dünyanın bir sonraki kripto dostu şehri olabileceğinden emindi. Fakat diğerleri, bu varlıkların devlet maliyesine yönelik tehdit gibi oluşturabileceği riskler konusunda şüphelerini dile getirdi.