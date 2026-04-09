NYT, Satoshi Nakamoto’nun Adam Back olduğunu iddia ediyor

Pulitzer ödüllü John Carreyrou liderliğindeki ekip, Bitcoin'in mucidinin gerçek kimliğini araştırdı.

18 aylık araştırma sonucunda oklar İngiliz kriptograf Adam Back’i gösterdi.

Blockstream CEO'su Adam Back ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Son yılların en büyük internet tartışmalarından biri olan “Satoshi Nakamoto aslında kim?” sorusu, The New York Times’ın yayınladığı bir dosyada mercek altına alındı. Pulitzer ödüllü gazeteci John Carreyrou liderliğindeki ekip tarafından 18 yaş boyunca yürütülen gizli çalışmalar sonucunda oklar İngiliz kriptograf Adam Back’e çevrildi.

Hazırlanan raporda, Bitcoin’in teknik altyapısından kullanılan noktalama işaretlerine kadar uzanan 67 farklı eşleşme noktası tespit edildi. Milyarlarca dolarlık devasa servetin sahibini arayan NYT, bu haberiyle kripto para dünyasında büyük bir çalkantı yarattı.

Adam Back iddiaları reddetti

İddia edilen unsurlar arasında yazı stilindeki benzerlikler, ideolojik uyum, Bitcoin’in tasarımıyla teknik paralellikler ve Back’in bir röportaj sırasındaki davranışına ilişkin bazı yorumlar yer alıyor. Fakat Adam Back, bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Ayrıca Satoshi’nin forumlardan ve e-posta listelerinden tam da en aktif olduğu dönemde kaybolduğu fikrini de reddetti. Ona göre Satoshi o dönemde çok aktifti. Diğer tesadüflerinse aynı teknik ve entelektüel topluluğun üyeleri arasında benzer yörüngeleri ve ilgi alanlarını yansıttığını belirtti.

Daha sonra X hesabından yaptığı açıklamalarında şunları söyledi:

“Ben Satoshi değilim, ama kriptografinin, çevrimiçi gizliliğin ve elektronik nakdin olumlu toplumsal etkilerine erken bir tarihte lazer odaklı bir ilgiyle yaklaştım, bu yüzden 1992’den itibaren ecash üzerine uygulamalı araştırmalara, cypherpunks listesinde gizlilik teknolojilerine olan aktif ilgimle hashcash ve diğer fikirlere yol açtı.”

i'm not satoshi, but I was early in laser focus on the positive societal implications of cryptography, online privacy and electronic cash, hence my ~1992 onwards active interest in applied research on ecash, privacy tech on cypherpunks list which led to hashcash and other ideas. — Adam Back (@adam3us) April 8, 2026

Back aleyhindeki davanın en sorunlu unsurlarından biri de kendisi ile Satoshi arasında Ağustos 2008’de gerçekleşen e-posta yazışmaları olarak vurgulanıyor. Bu mesajlar, Craig Wright’ın Londra’daki dolandırıcılık davası sırasında sunulmuştu. Görünüşe göre Satoshi’nin, teknik raporun yayınlanmasından önce Back ile iletişime geçtiğini gösteriyor.

1.100.000 Bitcoin yıllardır sessizce bekliyor

Eğer Back gerçekten Satoshi Nakamoto olsaydı ve Bitcoin’in yaratıcısının tahmini rezervlerini hala kontrol etseydi, şu anda yaklaşık 1.100.000 BTC’ye sahip olurdu. Rapora göre mevcut fiyatlarla net serveti yaklaşık 118 milyar dolar civarında olabilirdi.

Günümüzde Back, Blockstream’i kurmasıyla da tanınıyor. Bitcoin altyapı şirketi 1 milyar dolar fon topladı ve 3,2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Rapora göre Cantor Fitzgerald ile bağlantılı bir paravan şirketle birleşme yoluyla halka arz olmayı hedefleyen bir Bitcoin hazine şirketine de liderlik ediyor.

Geçen yıl Las Vegas’ta düzenlenen bir konferansta Back, o zamanlar 108.000 dolar olan Bitcoin’in beş ila on yıl içinde “kolayca bir milyon dolara” ulaşacağını söylemişti. Back bu açıklamayı, organizatörlerin Satoshi Nakamoto’nun adını verdiği bir sahneden yapmıştı.

Fakat bu gizem, şu anda gördüğü tüm ilgiye rağmen tıpkı son 17 yıldır olduğu gibi çözümsüz kalmaya devam ediyor.